Odpoklic izdelka

Mercator obvešča potrošnike, da izdelka SARME V OMAKI MINUTE, pribl. 4 kg, s črtno kodo 2648612, z lotoma 1411 in 1511 ter rokoma uporabe do 2. 12. 2021 in 3. 12. 2021, ter SARME V OMAKI MINUTE, pribl. 1 kg, s črtno kodo 2653242, z lotoma 1411 in 1511 ter rokoma uporabe do 2. 12. 2021 in 3. 12. 2021, nista skladna, ker nista ustrezno termično obdelana. Izdelka sta bila izločena s polic, potrošnike, ki so katerega od navedenih izdelkov že kupili, pa pozivamo, naj ga ne uporabljajo in ga lahko vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili, da jim izdelek zamenjajo ali povrnejo kupnino.

Naročnik oglasne vsebine je Mercator