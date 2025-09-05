ODPOKLIC

Odpoklic dude te znamke! Če ste jo kupili za malčka, jo nemudoma odstranite

Vsi dosedanji interni in zunanji testi podjetja Curaden AG so dosledno potrjevali skladnost izdelkov z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi.
Fotografija: Fotorgrafija je simbolična. FOTO: Curaprox
Odpri galerijo
Fotorgrafija je simbolična. FOTO: Curaprox

A. G.
05.09.2025 ob 20:44
A. G.
05.09.2025 ob 20:44

Poslušajte

Čas branja: 1:28 min.

Švicarsko podjetje Curaden AG, proizvajalec izdelkov blagovne znamke Curaprox, je iz prodaje odpoklicalo dude Curaprox vseh velikosti in barv po vsem svetu. Gre za previdnostni ukrep, ki sledi objavi rezultatov testiranja Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

ZPS je v nedavno objavljenem testu v eni od testiranih dud zaznala vsebnost BPA nad dovoljeno mejo, kot jo določa evropski standard EN 1400. Rezultati so bili objavljeni 4. septembra 2025 v slovenski potrošniški reviji.

Vsi dosedanji interni in zunanji testi podjetja Curaden AG so dosledno potrjevali skladnost izdelkov z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi. Vsi izdelki Curaprox, vključno z dudami, so zasnovani in proizvedeni kot izdelki brez BPA.

Slovensko podjetje Curaden Slovenija d.o.o., kot uradni uvoznik, distributer in prodajalec izdelkov Curaprox, v celoti sledi navodilom proizvajalca. Z današnjim dnem so zato tudi v Sloveniji začasno umaknili iz prodaje vse dude Curaprox, dokler ne bodo na voljo dodatna pojasnila oziroma rezultati podrobne preiskave, so še sporočili iz podjetja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Zveza potrošnikov Slovenije odpoklic Slovenija prodaja zdravje nakup podjetje test

Priporočamo

Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«
Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)
Kako se skorajšnja mladoporočenca počutita dan pred poroko? Vprašali smo oba

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«
Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«
»Nisem bedak, da bi zapravljal čas na Bledu,« je Vučićevo sporočilo iz Pekinga (VIDEO)
Kako se skorajšnja mladoporočenca počutita dan pred poroko? Vprašali smo oba

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.