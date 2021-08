Odpoklic določenih sladoledov Gelatissimo iz prodaje

Mercator je zaradi neskladnosti 18. 8. 2021 iz prodaje odpoklical naslednje izdelke: sladoled Gelatissimo, kornet vanilija-jagoda, 6 x 110 ml, črtna koda 3838900955345, rok uporabe 30. 3. 2023 in 30. 5. 2023, kornet Gelatissimo, vanilija-čokolada, 6 x 110 ml, črtna koda 3838900955338, rok uporabe 30. 1. 2023, 30. 4. 2023, 30. 6. 2023, kornet Gelatissimo, karamela-bela čokolada, 4 x 120 ml, črtna koda 3838900802663, datum uporabe 30. 11. 2021, sladoled Gelatissimo, jagoda donuts, 6 x 55 ml, črtna koda 3838900802670, rok uporabe 30. 4. 2023 in sladoled Gelatissimo, choco-caramel, 4 x 51 ml, črtna koda 3838900802687, rok uporabnosti 30. 11. 2022.



Mercator v skrbi za varno hrano izdelke izloči iz prodaje že ob najmanjšem sumu na neskladnost. Kupce, ki so izdelke kupili, prosimo, da jih ne zaužijejo in jih vrnejo v trgovino, kjer jim bodo izdali dobropis ali povrnili kupnino.



Naročnik oglasne vsebine je Mercator