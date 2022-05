V podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota so tudi v letošnjem šolskem letu razpisali tradicionalni natečaj Odpadno je uporabno, v katerem so mlade povabili k ustvarjanju dekorativnih izdelkov za dom, seveda tudi tokrat iz odpadnih materialov. Mladi iz 22 vzgojno-izobraževalnih zavodov so ob pomoči mentorjev ustvarili 46 unikatnih dekorativnih izdelkov za dom.

Stenska ura je delo učencev Osnovne šole Turnišče.

Natečaj je tekmovalne narave, izdelki so bili razvrščeni v pet razpisanih kategorij in opremljeni s šiframi. Štiričlanska komisija, ki so jo sestavljali Anita Šterman Šavel, direktorica podjetja Pink – Šterman, d. o. o., Maja Dominko, arhitektka v podjetju Kubico domino arhitekti, d. o. o., Melita Toth, arhitektka in oblikovalka, ter Tibor Frančič, likovni pedagog, jih je ocenjevala po izvirnosti, uporabnosti, stopnji ponovne uporabe in videzu. V kategoriji vrtec je zmagal izdelek viseča luč, ki so ga ustvarili otroci vrtca Beltinci, enota Beltinci.

V kategoriji Osnovna šola – I. triada so ocenjevalno komisijo najbolj prevzela stojala za ključe, izdelek učencev Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana. V kategoriji Osnovna šola – II. triada je največ točk zbrala košara za sadje, ki so jo izdelali učenci Osnovne šole IV Murska Sobota. V kategoriji Osnovna šola – III. triada je zmagala stenska ura, delo učencev Osnovne šole Turnišče. V kategoriji Srednja šola je zmagal plešoči stol, ki so ga izdelali dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota.

22 vrtcev in šol se je odzvalo.

Mladi so znova potrdili, da domišljija ne pozna meja in lahko odpadne materiale koristno uporabimo, s svojimi edinstvenimi in prepričljivimi izdelki pa lahko k trajnostnemu razmišljanju in ravnanju pritegnejo tudi odrasle. Zmagovalcem v posameznih kategorijah so podelili priznanja in nagrade v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, v tamkajšnji avli bodo izdelki na ogled do 7. maja.