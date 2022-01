Naša Nuklearna elektrarna Krško (NEK) povzroča sive lase sosedom; še posebno severnim, ki se zgražajo ter glasno negodujejo nad idejo, da bi si Slovenci postavili še eno jedrsko elektrarno na sončni strani Alp. Malce manj pa si sive lase zaradi tega delajo Hrvati, ki so polovični lastniki NEK ter si delijo tudi obveznost hrambe odpadkov, ki so eden največjih strahov pri jedrski energiji. Naše nizko- in srednjeradioaktivne odpadke hranimo v začasnem skladišču za ograjo elektrarne, pojasnjuje Ida Novak Jerele iz službe za odnose z javnostmi pri NEK – ločeno pa skladiščijo še staro jedrsko...