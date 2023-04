Odnos Slovencev do divjačine se izboljšuje: delajo tudi salame iz jazbeca (FOTO)

Društvo lovske kulinarike Gadova peč bo 27. aprila v sodelovanju z Vinogradniško-turistično-kulturnim društvom Gadova peč, Društvom salamarjev Sevnica in najbolj priznano hrvaško salamijado Zlatno Šajbo Samobor ter ob podpori občine Brežice organiziralo tretjo mednarodno lovsko salamijado Gadova peč 2023.

Do nedelje, 23. aprila, bodo zbirali vzorce. FOTOGRAFIJI: Drago Perko

»Zadeva se je lepo prijela, zanimanje je vse večje in večje. Vesel in ponosen sem, ker nam je uspelo ustanoviti tudi Društvo lovske kulinarike. Začetki so bili zahtevni, zdaj pa je jasno, da je zadeva padla na plodna tla. Številni lovci in pridelovalci izdelujejo krasne primerke iz divjačinskega mesa,« pred dogodkom razmišlja organizator Ivan Urbanč, tudi predsednik Društva lovske kulinarike Gadova peč.

Borili tudi za veliko nagrado

»Opažam, da se odnos Slovencev do divjačine izboljšuje. Znano jim postaja, da je meso divjačine bolj zdravo kot od tistih živali, ki jih redijo v hlevu. V hrani ni aditivov, krmil, vitaminov. Mi lovci pravimo, to je žival, ki se sama hrani in sama brani,« pa poudarja Mirjam Kulovec, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije.

Slovencem postaja znano, da je meso divjačine bolj zdravo kot od živali, ki jih redijo v hlevu.

Lovska salama na salamijadi mora vsebovati vsaj 50 odstotkov divjačinskega mesa, na ocenjevanju pa so se v minulih dveh letih znašli izdelki iz jelena, damjaka, divje svinje, jazbeca, gamsa in muflona. Lani so sodelovali izdelovalci iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Srbije, strokovna komisija je ocenila kar 52 primerkov. Podeljenih je bilo 11 velikih zlatih, 24 zlatih in 17 srebrnih medalj. Salamarji se bodo letos premierno borili tudi za veliko nagrado, ki jo podarja sponzor dogodka GMM Proizvodnja, sponzor salamijade pa ostaja tudi podjetje Kolpasan.

52 vzorcev so ocenili lani.

Lovske izdelke, sodelujejo lahko tudi proizvajalci, ki niso člani lovske bratovščine, bodo sprejemali v soboto, 22. aprila, in v nedeljo, 23. aprila, med 12.in 18. uro v Zidanici Urbanč (Stojanski vrh 19, Cerklje ob Krki), možno pa je salamo poslati po hitri pošti, a mora biti na naslovu do petka, 21.4. Ocenjevanje bo potekalo v ponedeljek, 24. aprila. Razglasitev rezultatov in razstava bosta na praznični dan, 27. 4., v Gadovi peči. Za več informacij je na voljo Ivan Urbanč (041 618 053).