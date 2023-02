Odmevni primer odvzetih otrok znova razburja: otroci od očeta že večkrat skušali pobegniti

Primer odvzema treh otrok materi v mučnem postopku, ki so ga mediji razkrili pred tremi leti, znova razburja. Televizija Slovenija danes poroča, da so otroci od očeta že večkrat poskušali pobegniti. Oglasila pa se je tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki jo skrbi za varnost otrok. Na pravosodnem ministrstvu preučujejo možnosti ukrepanja.

Ministrica za notranje zadeve Dominika Švarc Pipan je dejala, da ne more vsebinsko komentirati ali kakorkoli posegati v odprte postopke pred sodišči, še poroča TV Slovenija. »Bom pa v okviru svojih pristojnosti na podlagi zakona o sodiščih sprožila ustrezne nadzorne mehanizme. S svojimi ekipami te možnosti že preučujemo,« je navedla.

Upiranje in kričanje otrok ob odvzemu

Spomladi 2020 so nekateri mediji objavili posnetke, iz katerih je razvidno kričanje in upiranje otrok ob odvzemu materi. Odvzem v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk naj bi trajal več ur, pri čemer naj bi izvršitelj postopek želel prekiniti, a naj bi sodnica v telefonskem klicu vztrajala, da izvršbo konča.

Dogajanje je sprožilo številne poizvedbe pravosodnega ministrstva, varuha človekovih pravic in sodnega sveta z vprašanji o časovni dinamiki in nekaterih drugih vidikih obravnavanja primera.

Nadzor nad primerom sta nato opravili tudi socialna inšpekcija in ljubljansko okrožno sodišče, v postopku pa nista ugotovila nepravilnosti.

Ustavni sodniki pa ustavne pritožbe matere niso sprejeli v obravnavo oziroma so jo zavrgli, saj so ocenili, da za to ne izpolnjuje zakonskih pogojev.

Prepovedali stike z materjo

Sodišče je tako pred nekaj meseci otroke dokončno dodelilo očetu, prepovedalo je tudi vsakršne stike otrok tako z materjo kot sorodniki po njeni strani, je danes poročala TVS. Po njihovih navedbah so otroci v zadnjih mesecih večkrat poskusili pobegniti, nazadnje naj bi splezali čez balkon in z vlakom pobegnili k mami 40 kilometrov stran, kamor naj bi prispeli ob enih ponoči.

»Izjemno me je strah, da bi se tem otrokom kaj zgodilo. Menim, da je s tem, ko bežijo od doma, ogroženo njihovo zdravje in tudi življenje in lepo prosim vse pristojne, da takoj razrešijo stisko teh treh otrok,« je ob dogajanju dejala predsednica DZ Klakočar Zupančič.