Odmeva v tujini: Janša potegnil s Kurzem in Babišem

Slovenija, Češka in Avstrija so v četrtek v Bruslju doživele boleč poraz, ko so nasprotovali solidarnostnemu mehanizmu, ki ga je predlagalo portugalsko predsedstvo. Predlagali so, da bi tri milijone od desetih odmerkov razdelili med pet najbolj prizadetih držav. Janša, Kurz in Babiš so temu predlogu nasprotovali, a niso uspeli, saj so se ostale države članice s predlogom strinjale, zato v solidarnostnem mehanizmu ne bodo vključene. Janša pravi, da je ta rešitev za Slovenijo sprejemljiva. Financial Times pa poroča, da je Evropska komisija zaradi soliranja kaznovala vse tri države. Financial Times poroča, da je Evropska komisija zaradi soliranja kaznovala vse tri države in jih izločila iz nadaljne dobave. Avstrijci naj bi se zato že obrnili na proizvajalce ruskega cepiva SputnikDeset milijonov odmerkov cepiva BioNTech in Pfizerja bodo razdeljevali v drugi polovici drugega četrtletja. Tri milijone odmerkov bi po tem mehanizmu prejele države, ki jih je pandemija najbolj prizadela. To so Hrvaška, Bolgarija, Estonija, Latvija in Slovaško, nekaj več pa bi jih prejela tudi Češka. Ostalih sedem milijonov bi razdelili po že ustaljeni praksi. Slovenski, avstrijski in češki predsednik so vztrajali, da se vseh deset milijonov odmerkov porazdeli na enak način, po sistemu pro rata. Slovenija, Češka in Avstrija bodo tako prejele svoj del pro rata, glede na 10 milijonov odmerkov, ostalih 19 držav članic pa si bo po tem sistemu razdelilo 6,66 milijona odmerkov cepiva.O vsem skupaj so se razpisali tudi v uglednem Financial Timesu, kjer je diplomat EU dejal, da je Dunaj izgubil zaveznike s svojimi norčijami. Avstrijski kancler je namreč tisti, ki je največji kritik obstoječega načina razdeljevanja cepiv in je menda celo grozil z blokado naročila, če Avstrija ne dobi večjega deleža. Strokovnjaki še opozarjajo, da ta nesolidnost ne bo kar tako pozabljena.Slovenija in Avstrija bosta sicer res prejeli toliko odmerkov, kot je bilo sprva predvideno, Češka pa bo prejela manj, saj je solidarnostni mehanizem predvideval, da bi dobili več. Zaplet močno odmeva pri nas in v tujini, odzval se je tudi predsednik vlade, ki je zapisal tako: »Za Avstrijo in Slovenijo je rešitev sprejemljiva, ni pa sprejemljiva za Češko, ki je trenutno zelo prizadeta. Zaradi nje smo vztrajali. Solidarnostno bi morali razdeliti najmanj 5 mio odmerkov od 10 mio, kot je bilo okvirno dogovorjeno v četrtek, da bi zajeli vse, tudi Češko.«