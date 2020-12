Odločitev vlade, ki je dvignila prah

Hočete čez mejo? Hitri test ne bo dovolj, treba bo opraviti PCR test



Če je vlada vsaj navidezno izenačila PCR in hitre teste, to ne pomeni, da je s hitrim testom mogoče vstopiti v Slovenijo. Iz Če je vlada vsaj navidezno izenačila PCR in hitre teste, to ne pomeni, da je s hitrim testom mogoče vstopiti v Slovenijo. Iz spletne strani Policije je razvidno, da so se z novim odlokom zaostrili vstopni pogoji v državo: »Skrajšuje se čas veljavnosti negativnega testa na 24 ur, priznavajo se le testi PCR, opravljeni v državah članicah EU oziroma schengenskega območja.«

Kaj o hitrih testih pravi stroka

Zakaj še vedno testiramo po PCR metodi?

V torek se je v Sloveniji začelo množično testiranje na novi koronavirus (covid 19), naslednji dan pa nas je pričakalo manjše presenečenje: vlada se je odločila, da bo podatke hitrih testiranj in testiranj po metodi PCR (molekularni test) kar seštela (takoj naslednji dan je podatke v opisu že razdelila), zaradi česar je delež pozitivnih dobesedno čez noč bistveno padel (po metodi PCR se žal delež okuženih giblje med 25 in 33 odstotki, medtem ko so hitri testi zaznali petodstotno okuženost prebivalstva). Je smiselno seštevati podatke o okuženosti po PCR metodi in tistih s hitrimi testi?Na družabnih omrežjih so se mnogi zaradi ne delitve podatkov jezili, predvsem, ker je bil s tem ponovno spremenjen način testiranja in ker primerjava s preteklostjo tako postala nemogoča. Na Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) in ministrstvo za zdravje (odgovorili so samo iz Nijz) smo naslovili vprašanja, ali je smiselno seštevati rezultate testov in če je, zakaj potem PCR-testov, ki so bistveno dražji (hitri testi stanejo od komaj nekaj evrov za kos, medtem ko fizično osebo testiranje po PCR-metodi olajša za skoraj stotak!) enostavno ne ukinemo in od zdaj naprej ne testiramo vse s hitrimi testi.Po PCR metodi smo do zdaj praviloma testirali simptomatske bolnike, medtem ko so na testiranje s hitrimi testi vabili zdrave ljudi. Vsaj tako je bilo razmetiz Nijz, ki je na tiskovki pozivala ljudi, da če so bolni, v te vrste ne hodijo, ampak se za testiranje dogovorijo s svojim osebnim zdravnikom. To je zanimivo v kontekstu besed vodje Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, ki je že novembra na vladni novinarski konferenci izpostavil, da imajo hitri testi hibo: zaznavanje virusa pri asimptomskih bolnikih. Izpostavljamo še včeraj objavljene besede infektologinje Bojane Beović: »Negativen hitri test z zelo veliko verjetnostjo pove, da tisti hip niste kužni, kar pa seveda ne pomeni, da ne bo kužnost še tisti dan nekoliko narasla, še bolj pa naslednji dan.«Iz Nijz so na naše vprašanje glede seštevanja rezultatov testiranj odgovorili, da je seštevanje smiselno: »Gre za spremembo definicije vrednotenja hitrega testa, ki je enotna na ravni EU (ECDC). Po novi definiciji primera velja, da je nekdo, ki dobi pozitivni hitri test, tudi okužen s korona virusom in za potrditev okužbe ni potreben potrditveni PCR test. Doslej se je po pozitivnem hitrem testu izvajal še molekularni PCR test.«Če je vlada hitre in PCR koronateste v rezultatih izenačila, zakaj potem še vedno izvajamo draga PCR testiranja? Nijz odgovarja: »PCR je preferencialna oblika testiranja, ki jo priporoča tudi ECDC. HAGT navajajo kot dragoceno orodje za okrepitev kapacitet testiranja, kar je v Sloveniji izjemnega pomena, saj kapacitete PCR že nekaj časa ni bilo mogoče širiti. Rezultati v teh dneh kažejo, da širjenje testiranja in izboljšava dostopnosti za celotno populacijo je izjemnega pomena, saj identificiramo številne primere, ki sedaj lahko spremenijo svoje ravnanje in bolezni ne širijo naprej.« Na eksplicitno vprašanje, zakaj so PCR testiranja preferencialna oblika in ali je razlog to, da so hitri testi manj natančni, odgovora do objave članka nismo prejeli.Četudi ste na bili na testu negativni, poskrbite za dosledno izvajanje ukrepov (osnovni so redno umivanje rok, uporaba obrazne maske, ko je to potrebno, higiena kašlja, ustrezna razdalja do drugih) in preprečite, da bi virus ujeli ali ga (nezavedno) prenesli naprej.