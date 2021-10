Se ministru Poklukarju maje stolček? Razlog: odločitev o takojšnji veljavi PCT pogoja

Minister za zdravje Janez Poklukar je poudaril, da kot minister vedno deluje po svojem najboljšem prepričanju in vedenju. Tako je deloval tudi v primeru odločanja o pridobitvi PCT-pogoja po prejemu odmerka cepiva Janssen, zato ne vidi nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu.

Poklukar se je danes v DZ odzval na pozive iz opozicije k odstopu po tistem, ko je Dnevnik pridobili dokumentacijo dopisne seje vlade, iz katere je razvidno, da so Poklukar in njegova ekipa avtorji odloka, po katerem je posameznik pridobil PCT pogoj takoj po prejemu cepiva Janssen. To pa so sprejeli mimo stroke.

Vlada je 27. avgusta spremenila odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom na način, da pogoj cepljenosti nemudoma izpolni vsak, ki je polno cepljen. Na izpolnjevanje pogoja PCT torej ni več treba čakati še en ali dva tedna po polnem cepljenju, kot je bilo v veljavi dotlej. Najhitreje tako oseba pogoj cepljenja izpolni pri cepljenju s cepivom Janssen, kjer je status polno cepljene osebe dosežen že po enem odmerku cepiva.

Dejal je, da kot človek in zdravnik vsako smrt obžaluje. »Kot minister vedno delujem po svojem najboljšem prepričanju in vedenju in enako sem ravnal tudi v tem primeru, zato ne vidim nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu,« je povedal.

Strokovna skupina o spremembi začetka veljavnosti pogoja PCT ni bila povprašana

Strokovna skupina za zajezitev covida-19 ni bila nikoli vprašana po mnenju o spremembi odloka o izvajanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), po kateri pogoj PCT začne veljati nemudoma po polnem cepljenju, je danes v izjavi medijem povedala vodja skupine Mateja Logar. »Sprememb nismo pričakovali,« je dejala.

Logarjeva je na vprašanje, zakaj strokovna skupina pri ministrstvu za zdravje za zajezitev epidemije covida-19 ni sodelovala pri pripravi spremembe odloka, povedala, da je skupina sodelovala pri pripravi primarne strategije, ki je bila strokovno predstavljena in usklajena z mnenjem posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).