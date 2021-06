Vsakdo bo prejel bon, vreden 50 evrov: že veste, kje ga boste unovčili?

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje za 24ur potrdil, da bodo novi turistični boni, ki jih bodo dobili vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, vredni 50 evrov.Sprememba od lani pa ni le v vrednosti bona, temveč tudi v njegovi uporabi, saj bomo bone lahko uporabili tudi za kulturne in športne dejavnosti, gostinstvo in turizem. V veljavo naj bi stopili sredi junija.Novi boni v pravico do unovčevanja starih ne bodo posegali, a oboji naj bi bili v veljavi do konca letošnjega leta.Turistični boni so del predloga novega interventnega zakona za turizem, ki bo predvidoma sprejet prihodnji teden.zakon za pomoč turizmu bo med drugim vključeval podaljšanje mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, pa tudi povračilo stroškov odpovedanih dogodkov za industrijo srečanj, pomoč upravljavcem žičniških naprav in podaljšanje nadomestila za občasne avtobusne prevoznike.