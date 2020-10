Odločilni dnevi za Slovenijo

Vodja strokovne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović napoveduje, da bomo v prihodnjih dneh videli, ali smo že dosegli vrh drugega vala epidemije. FOTO: Jože Suhadolnik

Situacija se bo razjasnila v naslednjih dneh

Po sprejetju strožjih vladnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa sars-cov-2, ki se je s septembrom začel veliko hitreje kot v prvem valu prenašati med Slovenci, oktobra pa je širjenje doseglo neslutene višave, so se v zadnjih dveh dneh številke na novo okuženih nekoliko umirile, čeprav so v primerjavi s prvim valom še vedno astronomske.Preberite tudi:V petek so potrdili 1796 okužb v 6710 testiranjih, delež pozitivnih testov je bil tako 26,77 odstotka. Dan prej je bil v 6368 testih delež pozitivnih 28,23 odstotka. Kako se je dvigal delež pozitivnih testov, si lahko pogledate v spodnjem grafu, ki so ga pripravili na sledilniku covida 19.V petek se je po daljšem času zgodilo, da je bilo število potrjenih novih primerov prvič manjše kot pred tednom dni, saj so prejšnji petek odkrili 1969 okužb (ta petek torej devet odstotkov manj). Če so te številke razlog za optimizem, pa nas lahko precej bolj skrbi hitrost, s katero se polnijo oddelki za covid v bolnišnicah po državi in intenzivne enote.V petek je bolnišnično oskrbo zaradi covida 19 potrebovalo 779 ljudi, kar je 76 več kot dan prej. Po besedah epidemiologinje, vodje vladne posvetovalne skupine, je rast pričakovana glede na številne na novo potrjene okužbe v preteklih dneh. »To so številke, ki se bodo še nekaj časa višale ne glede na to, ali bi ukrepi postajali učinkoviti,« je povedala za STA.Število hospitaliziranih se bo po pričakovanjih dvignilo do 1200 ob upoštevanju, da bodo vladni ukrepi uspešni. Intenzivno nego bi na vrhuncu tega vala potrebovalo 200 do 300 bolnikov.Beovićeva je pojasnila, da je podatek o številu novih okužb še vedno »kar zanesljiv« kljub temu, da so priporočili nekoliko drugačno testiranje. Število dnevnih testov še ni posebej znižano, je dodala in pojasnila, da stanje epidemije lahko tako še vedno spremljamo po številu testiranih. »Statistiki nas opozarjajo, da gre lahko za nihanja. Ali gre za dnevna nihanja ali pa smo dosegli plato in se bo krivulja počasi obrnila navzdol, bomo videli v naslednjih dneh.«Da številke nakazujejo trend, ki daje slutiti uspešnost sprejetih ukrepov , je v petek na vladni tiskovni konferenci povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Previdno optimistični so tudi strokovnjaki Instituta Jožef Stefan (IJS), ki pripravljajo vsakodnevne napovedi širjenja covida 19 po Sloveniji. Še včeraj so ocenjevali (zaradi prehoda na novi režim testiranja reprodukcijskega števila R v prehodnem obdobju ne bo možno verodostojno izračunati na osnovi dnevnega števila pozitivnih testov, pojasnjujejo na IJS), da je reprodukcijsko število R, ki pove koliko drugih oseb je okužila okužena oseba, približno 1,9 in podvojitveni čas približno osem dni, danes pa je ocena spodbudnejša (R ocenjujejo na 1,3 in podvojitveni čas na 20 dni,) vendar ob tem poudarjajo, da »so negotovosti v tem obdobju prijemanja ukrepov zelo velike«.»Situacija se bo razjasnila v prihodnjih dneh. Nakazuje se, da se rast epidemije umirja in da se vse bolj pozna vpliv ukrepov. Hvala vsem in vsakemu posebej za sodelovanje pri zaustavljanju širjenja nadležnega virusa,« so zapisali na IJS.Ob predpostavki, da bodo ukrepi, sprejeti 20. oktobra le delno uspešni, ukrepi 24. oktobra pa polno in bodo zaustavili širjenje epidemije (reprodukcijsko število pod 0,9), nakazujejo naslednje maksimalne številke ob navedenih datumih, pravijo na IJS:– 922 hospitaliziranih 5. novembra, potem počasen upad– 234 na intenzivni negi 13. novembra, potem počasen upad.»Predpostavili so, da je današnje veliko število na novo hospitaliziranih izjema, kot je bilo prejšnjo soboto, in da ne nakazuje hitro naraščajočega trenda na novo hospitaliziranih, sicer bo situacija bistveno slabša od napovedane,« pojasnjujejo ob teh številkah.