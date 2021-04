Odločili, za koga je primerno cepivo J&J

Svetovalna skupina za cepljenje proti covidu-19, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je danes odločila, da glede uporabe cepiva Johnson & Johnson sledi zapisom Evropske agencije za zdravila (Ema). Tako je cepivo primerno za starejše od 18 let, je danes sporočila vodja posvetovalne skupineTako uporabe cepiva niso omejili za kakšno starostno skupino, pač pa se sledi starostni omejitvi, ki je navedena v registraciji cepiva. Po besedah Beovićeve imunost po cepljenju s tem cepivom glede na dokumentacijo Eme nastopi po 14 dneh.Potem ko so v ZDA zabeležili nekaj resnih zapletov po cepljenju, ki so se kazali v obliki krvnih strdkov, je Ema ponovno pod drobnogled vzela varnost tega cepiva. Agencija je v torek sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke tega cepiva, a da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj.Enako stališče je Ema sprejela tudi za cepivo AstraZenece, tudi takrat je svetovalna skupina za cepljenje sledila zapisom Eme.Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je glede morebitnih resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 opozorila, da se zapleti s krvnimi strdki lahko zgodijo, a so ti ekstremno redki. Tako ima posameznik kar 10.000-krat večjo možnost, da umre zaradi covida-19, kot pa zaradi teh neželenih dogodkov po cepljenju. Kot je poudarila, tudi te strdke ob pravočasnem ukrepanju zelo dobro zdravijo.