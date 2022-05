Odločeno: novinarji RTV bodo stavkali

Člani novinarskih sindikatov RTV so se večinsko izrekli za opozorilno stavko. »Naš "referendum" je uspel. Stavka bo! Zanjo je po neuradnih izidih glasovalo 96,3 % članic in članov novinarskih sindikatov na RTV. Uradni rezultati bodo znani jutri. Že zdaj pa je tak rezultat jasno sporočilo: "generalno vodstvo", dost' vas imamo!« je na facebooku sporočila novinarka Eugenija Carl.

Opozorilno stavko, ki bo potekala 23. maja, so v sindikatih napovedali že v sredo, v kolikor bi zanjo glasovala več kot polovica članov. Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je v pozivu k izrekanju o stavki, ki so ga prejeli člani sindikatov, zapisala, da bi stavkali iz solidarnosti do zaposlenih v informativnem programu Televizije Slovenija in v Multimedijskem centru (MMC) RTVS, »ki jim poslovno in programsko vodstvo preprečuje delati v skladu s poklicnimi standardi in je zato ogroženo nepristransko in objektivno informiranje javnosti, prizadeta poklicna integriteta, verodostojnost javne ustanove«.