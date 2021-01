Odločba določa, katerim učiteljem se ni treba testirati

Kdo se mora udeležiti testiranja:

osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih

V Uradnem listu RS je objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sars-cov-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. Z objavo odredbe ministra, pristojnega za zdravje, je ustvarjena pravna podlaga za obveznost testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju.Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja določa, da se osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, pred pričetkom neposrednega dela z otroki, učenkami in učenci udeležijo testiranja, piše v odredbi.»Prepričani smo, da bodo pedagoški delavci in zaposleni v vrtcih in šolah v veliki večini pred vrnitvijo vseh otrok v vrtce in učenk ter učencev v izobraževanje v učilnicah odgovorno pristopili tudi k testiranju, saj je to družbena odgovornost vsakega posameznika. Morebitno odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kršitev upoštevanja določil objavljene odredbe Ministrstva za zdravje,« so zapisali na ministrstvu.Testiranja se šolniki lahko udeležijo le, če na dan testiranja nimajo povišane telesne temperature, nimajo prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in niso bili v stiku z okuženo osebo v zadnjih 10 dneh. Testiranja pa se ni treba udeležiti tistim šolnikom, ki so preboleli covid 19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece.Šolnike bodo testirali 24 ur pred začetkom pouka in v nadaljevanju vsakih sedem dni. Potrebnost izvajanja testiranj minister za zdravje ugotavlja vsakih 14 dni na podlagi strokovnih mnenj.Za dodatno varnost zaposlenih vodstvom zavodov na ministrstvu priporočajo tudi, da pri nadaljnjih nabavah zaščitnih maska za zaposlene zagotovijo uporabo varnejših mask tipa FFP-2, za učenke in učence pa staršem svetujejo ali morda v ustreznih količinah zagotovijo, seveda skladno z njihovi načrti in odločitvami, uporabo kirurških mask.