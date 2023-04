Odločajo o usodi RTV Slovenija, a vlada je zamudila rok

Ustavno sodišče je danes v okviru obravnave pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija kot prepozne zavrglo zahteve za izločitev sodnika Marka Jakliča in Mateja Accetta. Na podlagi pravočasne zahteve stranke v postopku in na podlagi lastnega predloga sodnice pa je izločilo Nežo Kogovšek Šalamon, so za STA sporočili s sodišča.

Pobudo za oceno ustavnosti zakona je vložilo več vodilnih na RTV s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Sodišče je sredi februarja zadržalo izvrševanje dela novele.

Sledili so predlogi za izločitev sodnikov. Gregorčič je podal predlog za izločitev Kogovšek Šalamonove, DZ in vlada sta predlagala izločitev Jakliča, v. d. direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija pa izločitev Accetta. Roka Čeferina so izločili že prej.