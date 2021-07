Odlikovani vojni veteran se je boril za Slovenijo, zdaj je pozabljen

»Leta 1989 sem služil v JLA, v vojski sem vozil Ratka Mladića, in ko sem prišel domov, sem že čutil neko spremembo. Veliko sem pričakoval. Vojna. Bil je večer in sem rekel: 'Žena, grem.' Pa sem šel. Čutil sem, da moram za svojo domovino nekaj narediti. Drugi dan zjutraj, v času vojne, smo bili prostovoljci v Gornji Radgoni pri občini in so streljali na nas. Začelo se je. Strah pride v človeka, ko vidi vse te dogodke. Težko je to opisati. V petek smo z molotovkami zažgali tovornjake. V Elradovi kuhinji smo bili trije. Jaz sem molotovko prižgal, eden jo je vrgel. Bili smo preblizu ...