Odlična pevka tudi pri 90

Slavljenka Fanika je vesela vsakega obiska, še zlasti ob jubileju.

, ki živi v Zbigovcih, nedaleč od Gornje Radgone, je ob njenem praznovanju okroglega jubileja, 90. rojstnega dne, obiskala delegacija upokojencev in aktivistov Rdečega križa. Predsednik Krajevnega odbora RK Črešnjevci-Zbigovci, poverjenik, predsednica DU Gornja Radgona, predsednica in podpredsednica Pododbora DU Črešnjevci-Zbigovciinter poverjenica. Gostje so slavljenki čestitali in izročili darila, čemur je sledilo druženje za obloženo mizo, za kar je poskrbela slavljenkina sosedaOb prijetnem druženju in klepetu smo izvedeli, da se je Štefanija, ki jo imenujejo tudi(rojena), rodila v družini štirih otrok, od katerih živi le še sestra, 5. julija leta 1930, v Bačkovi pri Benediktu. Leta 1952 se je poročila s, s katerim sta živela v Oseku. Posvetila sta se kmetovanju na manjši podedovani kmetiji. Kot je dejala, je posest dajala vsega za življenje družine. Rodili so se jima trije otroci:, ki je umrl,in, ki sta si ustvarila družini, razveselili pa so jo z vnukom Dejanom in pravnukomPo smrti moža, leta 2003, se je preselila k sinu Francu v Zbigovce. Srečna je, pove, da ima pri sinu na jesen življenja lep dom. Fanika je bila odlična pevka, v duetu s pevcemiz Stare Gore pri Benediktu, pela je tudi v skupini ljudskih pevcev, je velikokrat nastopala na raznih prireditvah. Da še zna zapeti in da še ima lep glas, je dokazala tudi, ko nam je zapela eno izmed znanih Marijinih pesmi. Veliko ji pomeni, da ima za sosedo Marico Resnik, ki se je po upokojitvi vrnila iz Ljubljane v domače kraje. Ta ji vedno stoji ob strani. Zadovoljna je, da si še lahko sama skuha. Sploh pa je Fanika kljub visokim letom izjemno zdravega duha in uma, pa tudi zdravje ji dobro služi.