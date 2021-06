Odlična novica za Slovenijo, napoved tudi obetajoča

»Danes nas pa tudi ECDC uradno premakne v oranžno barvo,« je dobro novico potrdila vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje. Slovenija je sicer kriterij za evropski oranžni seznam dosegla prejšnji petek, a Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) seznam posodablja enkrat na teden ob četrtkih.Slovenija je bila tako uradno še skoraj teden dni dlje rdeči otok sredi naše regije, saj so sosedne države z izjemo Zagreba in okolice, ki je tudi obarvan rdeče, že nekaj časa oranžne. Pogoj za prehod v oranžno fazo je sicer 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pod 50, če je delež pozitivnih testov večji od štirih odstotkov oziroma če je manjši od štiri odstotke, mora biti incidenca med 25 in 150. Incidenca v Sloveniji je 108 (podatki za 15. junij).»Hvala vsem, ki ste z upoštevanjem priporočil in cepljenjem prispevali k izboljšanju epidemiološke slike. Zdaj pa skupaj do zelene in s cepljenjem do varne jeseni in zime. Samo skupaj nam lahko uspe,« je še sporočila Logarjeva. Institut Jožefa Stefana (IJS) v svoji projekciji napoveduje, da bomo zeleno fazo po kriterijih ECDC dosegli že v začetku julija (5. julija), potem ko je še dober teden nazaj ocenjeval, da se bo to zgodilo sredi avgusta, kar kaže, da se epidemija res umirja. Epidemija se je v Sloveniji končala v torek, a kot opozarja Logarjeva, gre pri tem za administrativen konec epidemije, saj je virus še vedno prisoten med nami.Mladi zdravniki že opozarjajo pred različico delta koronavirusa, ki v Veliki Britaniji in tudi ponekod drugod po Evropi že zvišuje koronaštevilke.