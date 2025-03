Odlična novica za ljubitelje glasbe! V Ljubljano in Maribor prihaja pravi spektakel

Med 7. in 15. aprilom bosta Ljubljana in Maribor prizorišče 39. Slovenskih glasbenih dnevov, festivala, ki združuje sodobno glasbeno ustvarjalnost in dediščino. Program bo obsegal šest celovečernih koncertov, 26 krstnih izvedb slovenskih skladb, praizvedbo nove opere in mednarodni muzikološki simpozij.

Osrednji poudarek festivala bo na 80-letnici Društva slovenskih skladateljev (DSS), ki bo tematizirana tudi na simpoziju Skladateljska društva nekoč in danes, kjer bo sodelovalo 23 simpozistov iz 13 držav.

Otvoritveni koncert bo 7. aprila v Slovenski filharmoniji, kjer bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Uroša Lajovica, ki obeležuje 80. rojstni dan, izvedel baletno pantomimo Maska rdeče smrti Slavka Osterca ter dve noviteti Milka Lazarja.

8. aprila bo v Stari mestni elektrarni premierno uprizorjena komorna opera Tomaža Sveteta Sopra lo amore, ki temelji na motivih Čehova in Ovida ter razpira tematiko ljubezni in usode.

Filharmonija v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic/delo

Društvo slovenskih skladateljev prispeva dva koncerta: 9. aprila bodo solisti izvedli lastne skladbe v okviru cikla Koncertni atelje, 13. aprila bo Noč slovenskih skladateljev, kjer bo premierno izvedenih 10 novih del.

11. aprila bo Ensemble Dissonance pod vodstvom Klemna Hvale predstavil dela mladih skladateljev ljubljanske Akademije za glasbo.

Glasbena matica Ljubljana bo 14. aprila v Mariboru počastila 80. obletnico smrti slikarja in glasbenika Saše Šantla z recitalom njegovih samospevov in predstavitvijo nove notne izdaje.

Festival bo sklenil koncert Občutki mojega srca v Slovenski filharmoniji, kjer bo violončelist Bernardo Brizani s Komornim godalnim orkestrom izvedel novitete štirih slovenskih skladateljev, naslovljene po letnih časih.

39. Slovenski glasbeni dnevi tako prevzemajo svojo osrednjo vlogo pri ohranjanju in razvoju slovenske glasbene ustvarjalnosti.