Odlična Eva Boto navdušila vse prisotne, še posebej otroke (FOTO)

Osnovna šola Stanka Vraza Ormož je pripravila tradicionalno dobrodelno prireditev Prijatelji prijateljem, ki je tudi letos povezala srčne ljudi z željo po pomoči in skupnem dobrem cilju. Na prireditvi so zbirali sredstva za šolski sklad ter za nakup opreme za učence, kar bo prispevalo k še boljši kakovosti izobraževanja.

Dogodek je med drugimi gosti obiskal tudi župan Danijel Vrbnjak, ki je izrazil podporo takšnim prizadevanjem ter pohvalil trud učencev, učiteljev in staršev, ki so s svojo energijo in srčnostjo pokazali, kaj pomeni prava skupnost.

FOTO: OŠ Stanka Vraza Ormož

Na odlično izpeljani prireditvi, z bogatim srečelovom, so poleg domačih šolarjev, letos nastopili tudi nekateri vzgojno izobraževalni zavodi, kot so: OŠ Sveti Tomaž, OŠ Ivanjkovci, VIZ Vrtec Ormož, enota Velika Nedelja in Gimnazija Ormož, ki so jim pomagali pri peki palačink in s svojimi nastopi obogatili njihov kulturni program.

»Ponosni smo, da nam je svojo podporo letos s svojim obiskom in nastopom pokazala izjemna slovenska pevka Eva Boto, ki je navdušila vse prisotne, še posebej otroke. Hvala ji, enako tudi županu občine Ormož za njegov obisk in nagovor. Seveda hvala tudi vsem obiskovalcem za obisk, prostovoljni prispevek in s tem izkazano podporo našemu delu,« so sporočili iz OŠ Stanka Vraza Ormož.

FOTO: OŠ Stanka Vraza Ormož

