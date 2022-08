Odkrili pozabljen Plečnikov zaklad, zavoda za varovanje kulturne dediščine nalašč niso obvestili

Letošnje leto je posvečeno našemu največjemu arhitektu Jožetu Plečniku oziroma 150. obletnici njegovega rojstva. Žal pa delček njegove bogate zapuščine, gre za Brezjanko in Jožamurko, paviljona nad nekdanjo graščino Katzenstein, že vrsto let nadvse žalostno propada, na kar smo v Slovenskih novicah opozorili na začetku tega leta. »Čudovita paviljona zaradi birokratskih zapletov in neaktivnosti stroke dobesedno razpadata. Stene so popolnoma razpokane, tla so se že vdrla, vse je razbito in opustošeno. To je tako, kot bi Prešernove Poezije dali ven na dež in pustili, da jih uniči,« na...