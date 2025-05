Odkar je postal papež, hiši, kjer je odraščal Robert Prevost, cena poletela v nebo (FOTO)

Novi papež Leon XIV je bil rojen kot Robert Prevost, odraščal pa je v Doltonu, majhnem predmestju Chicaga v ameriški zvezni državi Illinois. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano z globoko vero in družinskimi vrednotami, ki sta jih Robertu in njegovim bratom poskušala privzgojiti starša Louis in Mildred Prevost. Oče Louis, vojni veteran, ki se je boril v drugi svetovni vojni, je bil izredno strog, mama Mildred, delala je kot knjižničarka, pa je bila izjemno dejavna v cerkvi.

Robertovo otroštvo v Doltonu je bilo polno preprostih radosti in skupnostnih aktivnosti. Njeegova nekdanja soseda Linda Jorsch se spominja, kako so se kot otroci igrali na ulici, nekaj, kar ji bo vedno ostalo v izredno lepem spominu. Druga soseda Holly Boblink je medijem medtem razkrila, da so se že kot otroci igrali »mašo«, le da so vlogo hostij takrat imele sladkarije. Te je večinoma seveda delil ravno Robert, ki je običajno tudi vodil vse maše, saj je v tem neizmerno užival, se še spominja Boblinkova, ki je dodala, da je bil kljub rosnim letom Robert tudi odlični maševalec.

Lani zanjo odštel 58.600 evrov

Družinska hiša Prevostovih je bila povsem običajna za Dolton, s tremi spalnicami in skupno 110 kvadratnimi metri bivalne površine je bila za petčlansko družino povsem dovolj. Zgrajena je bila leta 1949 kot večina soseske enodružinskih hiš v tem delu Doltona, maja lani pa so jo nekdanji lastniki prodali.

Kupec je takrat sklenil kupčijo svojega življenja, saj je hišo, v kateri je odraščal aktualni papež, kupil za neverjetnih 58.600 evrov, čeprav je bila ocenjena na dvakrat toliko. Odkar je Robert Prevost postal papež Leon XIV, pa je cena nepremičnine poletela v nebo, trenutno je njena vrednost ocenjena na slabih 220.000 evrov.

Cerkev, ki jo je kot otrok obiskoval Robert Prevost. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Telovadnica v šoli, ki jo je nekoč obiskoval papež. FOTO: Carlos Osorio/Reuters