TV DNEVNIK

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«

Ob tem so izpostavili, da dnevnoinformativne oddaje v letu 2025 beležijo rast povprečne gledanosti.
Fotografija: Odhaja Elen Batista Štader. FOTO: Osebni arhiv
Odhaja Elen Batista Štader. FOTO: Osebni arhiv

N. P.
10.09.2025 ob 17:12
10.09.2025 ob 17:58
N. P.
10.09.2025 ob 17:12
10.09.2025 ob 17:58

Čas branja: 1:25 min.

Po odmevni novici o menjavi voditeljice Dnevnika so se oglasili z RTV Slovenija. Potrdili so, da se bo s 1. oktobrom na voditeljski stolček osrednje informativne oddaje vrnila priljubljena in izkušena voditeljica Jasmina Jamnik, od vodenja pa se bo poslovila dolgoletna novinarka in voditeljica Elen Batista Štader, ki se na lastno pobudo vrača v koprsko dopisništvo.

image_alt
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic

Dnevnik bo vodila vrnila priljubljena in izkušena voditeljica Jasmina Jamnik. FOTO: Vikend
Dnevnik bo vodila vrnila priljubljena in izkušena voditeljica Jasmina Jamnik. FOTO: Vikend
Na RTV so odločno zavrnili govorice, da gre za politično motivirane poteze. »Namigovanja, da gre za politično motivirane menjave, označujemo kot neprimerna,« so poudarili in dodali, da končne odločitve o voditeljih sprejema odgovorni urednik Informativnega programa TV Slovenija.

Ob tem so izpostavili, da dnevnoinformativne oddaje, med njimi tudi Dnevnik, v letu 2025 beležijo rast povprečne gledanosti, načrtujejo pa še nekaj kadrovskih sprememb, o katerih bodo javnost pravočasno obvestili.

Odhod Batista Štadrove je pred dnevi kot prvi razkril portal Info360. Neuradno naj bi bil eden od razlogov za menjavo upad gledanosti Dnevnika, a kot zagotavlja RTV, naj bi gledanost letos rasla.

Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš

