Odjeknila novica o menjavi priljubljene voditeljice, RTV odločno: »Politična namigovanja so neprimerna«
Po odmevni novici o menjavi voditeljice Dnevnika so se oglasili z RTV Slovenija. Potrdili so, da se bo s 1. oktobrom na voditeljski stolček osrednje informativne oddaje vrnila priljubljena in izkušena voditeljica Jasmina Jamnik, od vodenja pa se bo poslovila dolgoletna novinarka in voditeljica Elen Batista Štader, ki se na lastno pobudo vrača v koprsko dopisništvo.
Ob tem so izpostavili, da dnevnoinformativne oddaje, med njimi tudi Dnevnik, v letu 2025 beležijo rast povprečne gledanosti, načrtujejo pa še nekaj kadrovskih sprememb, o katerih bodo javnost pravočasno obvestili.
Odhod Batista Štadrove je pred dnevi kot prvi razkril portal Info360. Neuradno naj bi bil eden od razlogov za menjavo upad gledanosti Dnevnika, a kot zagotavlja RTV, naj bi gledanost letos rasla.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.