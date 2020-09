Odjeknila eksplozija v Postojni, na pogorišči še tli

V petek okoli 17.30 je po eksploziji silosa v lesnem podjetju Excelza v Postojni izbruhnil požar, ki so ga ponoči gasilci omejili, še vedno pa jih je na območju nekdanjega Javora okoli 20.Preberite tudi:Obširen požar, ki je bil viden tudi z avtoceste, je gasilo okoli 100 gasilcev iz GZ Postojna, Ilirska Bistrica in Kraške gasilske zveze. Med gašenjem se je poškodoval en gasilec, oskrbela pa ga je ekipa reševalcev NMP ter ga odpeljala na zdravljenje. Med intervencijo so bile zaprte okoliške ulice. Obveščene so bile vse pristojne službe.V času eksplozije so bili v obratu delavci, ki se jim je uspelo rešiti, v objektu pa ni bilo nevarnih snovi, je poročal Radio Slovenija.Intervencija še vedno poteka, saj je še veliko žarišč, težava pa je tudi sam dostop zaradi oteženega terena in zato, ker se objekt ruši, je za radio povedal vodja intervencije, ki je dodal, da je težko predvideti, kdaj bi bil lahko požar dokončno pogašen.