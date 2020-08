Odganja ptiče in kače, privablja častilce trte

Bogatemu kulturnemu programu je sledila še obilna pogostitev.

Dekret Marije Terezije

Tudi letos je bilo v Podlehniku slovesno. Fotografije: Sandi Šprah

Iz sedmih vrst lesa

Klopotec snamejo z droga po trgatvi, najpozneje do martinovega (11. novembra), in ga shranijo za naslednje leto.

V vsakdanji naglici mogoče komu le zaigra srce, ko v jutranjih urah sliši čudovito pesem klopotca in mimoidoče spomni, da so tu na tem majhnem koščku zemlje v Halozah doma pošteni, srčni in pridni ljudje, ki ljubijo naravo, pridelujejo vrhunsko vino in ohranjajo tradicijo naših prednikov.Klopotec je v svoji izvirnosti predvsem odganjal in hkrati tudi privabljal. Odganjal je ptice, privabljal pa je vse častilce vinske trte, grozdja in vina k vsakoletni novi trgatvi. Tako bi moralo biti tudi še danes.Je mehanska naprava iz več vrst lesa, ki jo uporabljajo za strašenje oziroma preganjanje škorcev iz vinogradov, ko zori grozdje. Postavljanje klopotcev je še posebno razširjeno v Halozah. Običajno jih postavljajo na veliki šmaren (15. avgusta), ko začenjajo grozdne jagode dobivati barvo. Po ljudskem verovanju klopotec izganja kače iz grozdja in ga mehča. Postavitev klopotca je vesel družabni dogodek tako za gospodarja vinogradnika kot tudi za društva.S postavitvijo klopotca približajo slovensko kulturno dediščino tudi turistom, ki v naš Podlehnik še posebno poleti in zgodaj jeseni pridejo na obisk iz najrazličnejših koncev sveta. Tukaj spoznavajo bogato kulturno dediščino s področja vinogradništva in se tako pogosto prvič srečajo s klopotcem. Prva pisna omemba klopotca je v pesmi štajerskega duhovnika in narodnega buditeljaz naslovom Klaguvanje enega vencerla iz leta 1797. Po vinogradih ga slovesno postavljajo od Jakobovega (25. julij) do Jernejevega (24. avgust), največ prireditev, povezanih s postavitvijo klopotca, pa je okoli Marijinega praznika – velikega šmarna (15. avgust).Klopotec snamejo z droga po trgatvi, najpozneje do martinovega (11. novembra), in ga shranijo za naslednje leto. Tako veleva tradicija postavitve klopotcev in tak dekret je dala cesarica. V Podlehniku jih postavljajo ob sv. Lovrencu, ki goduje 10. avgusta.Zbrali so se, kljub svetovni epidemiji koronavirusa, v ožjem krogu članov društva, nastopajočih in gostov. Upoštevali so vsa priporočena navodila pristojnih organov in NIJZ. Že 15. leto zapored so člani Turističnega društva Podlehnik postavili klopotec na Gorci. Je pravi lepotec in zelo velik. Narejen je iz sedmih vrst lesa. Projekt postavljanja že dolga leta vodi član, ki je klopotec sestavil s pomočnikiter predsednikom. Blagoslov je opravil domači duhovnik p.. Zagnali so ga predsednik in pomočniki.Na prireditvi sta spregovorila predsednik TD Podlehnikin podžupanja občine Podlehnik. V kulturnem programu so nastopili ljudski godci Haloški veseljaki ins trstenkami TD Podlehnik, ljudski pevci Fantje iz Jurovc, KD France Prešeren Videm, mladi harmonikar, vokalno-instrumentalna skupina orgličarjev Potepuhi Halonga Cirkulane, ljudske pevke Leskovčanke, članice Kulturno-umetniške sekcije Halonga, Ljudski godci KD France Prešeren Videm in ljudski godec. Program sta hudomušno popestriliiniz TD Podlehnik.Nato so predsednik, podžupanja in članica komisijepodelili priznanja ob 21. ocenjevanju domov in poslovnih objektov ter turistične pobude. Za hrano so poskrbeliinters pomočniki (in).