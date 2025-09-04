Odbor DZ za obrambo zavrnil Kordiševa priporočila za mir

Odbor DZ za obrambo je danes zavrnil predlog priporočil vladi za prekinitev sodelovanja Slovenije v vojni v Ukrajini ter začetek demilitarizacije Evrope, ki ga je oktobra lani vložil samostojni poslanec Miha Kordiš. Ta je predlog danes označil kot priporočila za mir, vojna v Ukrajini pa je po njegovih besedah vojna Zahoda proti Rusiji.

Osnovni razlogi za grožnjo militarizacije prihajajo z Zahoda, ki skuša braniti svojo nadoblast preostanka sveta z oboroženimi sredstvi, je v predstavitvi predloga, ki ga je podpisalo več kot 200 mirovnikov, med drugim dejal Kordiš. Vojna v Ukrajini je po njegovih besedah pretveza za posredniško vojno Zahoda proti Rusiji.

Opozoril je na vse večjo militarizacijo in povečevanje izdatkov za orožje. Slovenske oblasti se, kot je dejal, spogledujejo s ponovno uvedbo naborništva, najbolj nevaren aspekt militarizacije pa je po njegovem militarizacija gospodarstva.

V priporočilih se je zavzel proti nadaljevanju politike militarizacije ter revizijo vseh doslej sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme ter pripravo nove strategije razvoja in opremljanja Slovenske vojske, katere cilj bo zmanjšanje števila pripadnikov SV.

Slovenski zunanji politiki je očital dvoličnost, kritičen je bil tudi, ker na dnevnem redu obravnav v DZ še vedno ni predloga za razpis posvetovalnega referenduma o povečanju obrambnih izdatkov, ki ga je vložil junija, pobudo pa je podprl tudi z zbranimi 5000 podpisi volivcev.

Vlada je predlog priporočil ocenila kot nesprejemljiv

Minister za obrambo Borut Sajovic je na seji zatrdil, da si vlada, ki sicer Kordiševih priporočil ni podprla, še naprej prizadeva za mir v Ukrajini.

»Da za mir, vendar na realen, razumljiv način, ki se bo prilagodil varnostni in geopolitični situaciji v Evropi in svetu,« je dejal minister. Sam, kot je dejal, podpira razmisleke, ki zagovarjajo svet z manj orožja in neuporabo jedrskega orožja.

Po približno enournem nastopu Kordiša je Sajovic tudi ocenil, da je Moskva izjemno uspešna, saj ji je danes v slovenskem parlamentu uspelo predstaviti »zelo enostranski pamflet«.

Vlada je predlog priporočil ocenila kot nesprejemljiv, saj izhaja iz nerealnega zaznavanja varnostnih razmer v Evropi in svetu ter ne upošteva dejstva, da so se varnostne razmere v Evropi drastično poslabšale zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino, kar ima negativne varnostne učinke tudi na Slovenijo.

Pri tem je tudi opozorila, da so priporočila v nasprotju s ključnimi strateškimi dokumenti na področju nacionalne varnosti in obrambe, ki jih je sprejel DZ.