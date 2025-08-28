Od žage do traktorja: to so letošnji nagrajenci (FOTO)

V Gornji Radgoni od 23. do 28. avgusta 2025 poteka Agra, 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Gre za najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji. V številkah pomeni 1710 razstavljavcev, 35 sodelujočih držav, 14 neposredno prisotnih držav, 18.000 m2 razstavnih površin v halah, 4800 m2 zunanjih razstavnih površin, 3000 m2 razstav živali, 15.300 m2 vzorčnih nasadov, manežo itd. Skratka, razstavni prostor ima skupaj 71.100 m2.

Nagrajena mehanizacija

V okviru sejma so potekala številna ocenjevanja kmetijskih proizvodov. Za našo rubriko je pomembno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme, ki je potekalo 21. in 22. avgusta. Sodelovalo je 19 podjetij, komisija je ocenila 37 prijavljenih eksponatov in med njimi podelila dve šampionski priznanji, 21 zlatih medalj, 11 srebrnih in tri bronaste medalje.

Strokovna komisija za ocenjevanje kmetijske mehanizacije je bila sestavljena iz predstavnikov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru ter predstavnika uporabnikov kmetijske mehanizacije. Predsednik komisije je bil doc. dr. Peter Vindiš.

Nekaj izbranih nagrajencev prikazujemo v tem prispevku. Najvišjo nagrado – šampionsko priznanje – sta dobila motorna žaga husquarna 564 XP in gozdarski vitel krpan 2x DH pro.

Zlato medaljo je dobilo podjetje Inter agrar, d. o. o., novi zastopnik za traktorje znamke Fendt, med njimi tudi za električni fendt e100 V vario. Slednji je bil razvit za uporabo v trajnih nasadih, rastlinjakih in komunalnih dejavnostih ter za kmetije z lastno proizvodnjo energije. Pogon sestavljata baterija z elektromotorjem in Fendtov menjalnik vario. Največja moč je 50 kW (68 KM) v skladu s standardom ECE R85 v načinu vožnje eco. V načinu vožnje dynamic je na voljo do 55 kW (75 KM), v načinu delovanja dynamic+ pa lahko stroj kratkotrajno doseže do 66 kW (90 KM) največje moči. Model je na voljo v različicah opreme profi in profi+.

Podjetje Megatrade, d. o. o., je prejelo dve zlati medalji, in sicer za paket navigacije ter za traktor znamke John Deere 6M 125. Ta ima z IPM največjo moč 110 kW (150 KM) po standardu ECE-R120. Vgrajen ima 4,5-litrski motor s štirimi valji. Tehta 5,9 tone. Medosna razdalja je 2,4 metra, kar zagotavlja majhen obračalni krog 4,35 metra. Na voljo so različni menjalniki, kot so powrquad plus, autoquad plus, commandquad plus ali autopowr.

Gepoint, d. o. o., je zlato medaljo dobil za sistem Pilota. Gre za sistem za avtomatsko vodenje traktorja z natančnostjo na dva centimetra. To je stroškovno dostopen komplet za samodejno krmiljenje, ki poleg prostoročnega vodenja po vodilnih linijah omogoča tudi zmanjšanje porabe virov, kot so gorivo, semena, gnojila in pesticidi. Zmanjšuje pa tudi stres in utrujenost operaterja. Poleg nizke oziroma dostopnejše cene uporabniku omogoča enostavno in hitro montažo, saj vsebuje manj komponent.

Termodron sodobne tehnologije, d. o. o., pa je prejel zlato medaljo za avtonomni pršilnik za trajne nasade LJTech S450. Gre za kitajski proizvod, ki omogoča škropljenje trajnih nasadov brez prisotnosti upravljavca na vozilu. Tako se zmanjša (odpravi) obremenitev traktoristov s škropivom (pesticidi). Robot uporablja signal RTK, kar mu omogoča centimetrsko natančnost dela. Lahko deluje po začrtani poti in s tem optimizira porabo škropiva. Opremljen je s hibridnim sistemom napajanja, ki vključuje 13-kilovatni dizelski motor (17 KM) in zmogljivo 48-voltno 44-ampersko baterijo, kar zagotavlja dolgo delovanje. Električni generator ima 5 kW. Pršilnik ima 450-litrski rezervoar, škropilni venec s šobami pa nima usmernikov zračnega toka.

Zlata medalja je pripadla tudi električnemu traktorju fendt e100 V vario. FOTO: Tomaž Poje

Robot LJTech S450 s pršilnikom se že uporablja v sadjarstvu v Sloveniji. Termodron je zanj dobil zlato medaljo. FOTO: Tomaž Poje