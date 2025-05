Pionir starodobnikov Petač ganjen: »Tega nisem pričakoval«

Veliko veliko premajhna je bila dvorana Galerije Gunclje za vse obiskovalce, ki so prišli na odprtje razstave o življenju in delu restavratorja starodobnikov Janeza Petača. Zato so tisti, ki jim ni uspelo izboriti si stola, stali tudi v sosednji sobi. Številna udeležba, na oko gotovo več kot sto ljudi, je presenetila tudi 88-letnega Petača. »Tudi sam sem presenečen. Pričakoval sem tiste, ki so mi pomagali, da sem te stvaritve naredil, drugi pa se očitno zanimajo za to stroko,« nam je zaupal, kot pravi sam zase, avtomehanik. Kot je povedal, je pri svojem delu vedno iskal ljudi, ki so imeli pot...