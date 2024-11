»Od Vardara pa do Triglava«: Slovenski evroposlanci norijo zaradi vabila na zabavo YU nostalgija

Slovenski evroposlanci iz politične skupine Evropske ljudske stranke so na slovensko veleposlanico v Belgiji Barbaro Sušnik naslovili pismo, v katerem so izrazili obžalovanje, da zaposleni na veleposlaništvu vabijo na dogodek v Bruslju ob obletnici nastanka Jugoslavije. Od Sušnikove pričakujejo, da bo zaposlene opozorila na neprimernost dejanja.

Zabava bo na nekdanji dan republike, ki je bil v bivši Jugoslaviji velik praznik.

Kot so Matej Tonin (EPP/NSi), Romana Tomc, Branko Grims, Zala Tomašič in Milan Zver (vsi EPP/SDS) zapisali v pismu veleposlanici Sušnikovi, so iz uradnega službenega elektronskega naslova zaposlenih na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju prejeli vabilo na zabavo z naslovom YU nostalgija, ki bo potekala 29. novembra v belgijski prestolnici. Spomnili so, da je bil v nekdanji državi 29. novembra dan republike, s katerim so obeleževali dan nastanka Jugoslavije.

Vabilo na sporno zabavo. FOTO: Omrežje X

Kot je razvidno iz vabila v slovenskem jeziku, ki je zakrožilo po družbenem omrežju X, bo dogodek potekal v restavraciji Kamilou v neposredni bližini stavbe slovenskega veleposlaništva v Belgiji in stalnega predstavništva pri EU.

Kdo je organizator, iz vabila ni razvidno

Evroposlanci so v pismu veleposlanici izrazili obžalovanje, da zaposleni na veleposlaništvu v Bruslju vabijo k praznovanju praznika ob nastanku Jugoslavije. Jugoslavija je bila namreč po njihovih besedah država, ki je zaradi nevzdržne socialistične ekonomske politike propadla, in smo jo Slovenci zapustili zaradi sistematičnega kršenja človekovih pravic in teptanja pravic narodov, ki so jo sestavljali.

»Vabljenje na dogodke, ki zaznamujejo čase, ki smo jih s plebiscitom jasno zavrnili, z uradnega elektronskega naslova veleposlaništva ustvarja vtis, da veleposlaništvo to podpira,« so zapisali v pismu, ki ga je na omrežju X objavil predsednik NSi Tonin. Zato od veleposlanice pričakujejo, da bo svoje zaposlene opozorila na neprimernost dejanja.

K opredelitvi do tega pa je zunanje ministrstvo, ministrico Tanjo Fajon in vlado pozval tudi predsednik SDS Janez Janša.