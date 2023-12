»Kar ne upam si pomisliti, kako bi se končalo, če se ne bi v telovadnici takrat po naključju znašla moja hčerka, ki obiskuje 9. razred, in je z brata zvlekla sošolca, ki je s pestmi udarjal sina in ga davil. Zaradi poškodb je moral sin na urgenco, zdravnica pa ga je zaradi hematoma in pretresa možganov čez noč zadržala na opazovanju na otroškem kirurškem oddelku novomeške bolnišnice,« je povedala mamica devetletnika, ki je bil prejšnji teden na eni od novomeških osnovnih šol, na OŠ Drska, žrtev napada svojega leto dni starejšega sošolca, razred namreč ponavlja. Spor v koloni Bila je sreda, 6...