Od treh dobrih mož boste v Sloveniji najteže srečali Miklavža

Veseli december se nagiba v drugo polovico. Eden izmed treh dobrih mož nas je že obiskal, druga dva še pričakujemo. Mi pa smo na Statističnem uradu preverili, ali boste laže srečali Božička ali Mraza.

Govorimo namreč o priimkih Miklavž, Božiček in Mraz. Izmed 2.107.007 ljudi, kolikor nas trenutno živi v Sloveniji, te tri v decembru najbolj aktualne priimke nosi 356 ljudi.

Najteže boste naleteli na Miklavža, saj pri nas živi le 37 ljudi s tem priimkom. Največ od njih, kar 20, jih živi v Posavski regiji. Nekoliko laže je srečati Božička, saj jih je v Sloveniji 123. Največ oseb s priimkom Božiček živi na Savinjskem, in to 55. Najlaže pa je priti do Mraza, in to ne samo zaradi trenutnih temperatur. V naši državi namreč živi 196 oseb s priimkom Mraz, kar 116 od njih jih živi na Savinjskem.

Če ne preferirate nobenega izmed treh decembrskih obdarovalcev, se torej odpravite na Savinjsko in mogoče vam pride naproti kakšen pravi dedek Mraz ali Božiček.