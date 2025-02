Od starih kovancev do virtualne resničnosti! Brezplačen ogled Muzeja Muza na Prešernov dan

V Muzeju in galeriji Muza na Čopovi 3 v Ljubljani vas na Prešernov dan vabijo na brezplačen obisk za male in velike med 10. in 18. uro. Z obiskom boste dobili odgovore na mnoga vprašanja: od kod ime za denar, kakšen denar smo uporabljali na Slovenskem zadnjih 200 let, kakšen je občutek stati v pravem pravcatem trezorju, kateri izmed predstavljenih 50-evrskih bankovcev ni ponaredek, kaj se dogaja, ko ne plačujemo z gotovino, in kakšna je VR-izkušnja. Za družine so pripravili posebno Bančno misijo za samostojno in igrivo odkrivanje muzeja.

Vodena ogleda bosta ob 11. in 16. uri. Ob 11. uri bo na sporedu vpogled v bančne prakse. Sprehodili se boste čez zgodovino delovanja bank pri nas s primeri secesijskega bančnega okenca, bančnega okenca iz obdobja 80. let in danes. Ne bodo pozabili na pregled delovanja bankomata in bančnega trezorja iz leta 1905.

Ob 16. uri boste spoznali, kakšne so bile prve bančne storitve, in vse do prvih novcev, predstavili bodo tudi valute na Slovenskem. V muzejski trgovini vas bodo poleg najrazličnejših izdelkov čakali kovanci za 3 evre in spominski bankovci.