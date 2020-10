Od spomladi manj otrok na igriščih, zato jih ne bodo zapirali

Brez najemnin

Župani mestnih občin so uskladili enotno ukrepanje v času epidemije covida 19. V vseh mestnih občinah bo mestni javni potniški promet prešel na poletni vozni red, so sporočili po današnji virtualni seji skupščine Združenja mestnih občin Slovenije.Ker bo delovanje javnega potniškega prometa znova omejeno, mestne občine od države pričakujejo, da bo povrnila stroške, ki so nastali spomladi in ki bodo nastali v prihajajočem času.Tako kot spomladi bodo tudi tokrat mestne občine najemnike za obdobje od razglasitve epidemije in do 30. novembra razbremenile plačila najemnin za najem poslovnih prostorov, zemljišč in gostinskih teras. Razbremenitev bo veljala za tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi vladnih odlokov.Vrtci bodo ostali odprti za otroke, katerih starši morajo biti naslednji teden nujno na svojih delovnih mestih. Pri tem je združenje vse druge starše, katerih prisotnost na delu ni nujna, pozvalo, da otrok ne vozijo v vrtce.Župani pa opažajo tudi, da se je obisk mestnih igrišč in igral že zmanjšal. Zato za zdaj ne načrtujejo njihovega splošnega zaprtja. Če bo prihajalo do večjih kršitev omejitve zbiranja na igriščih, bodo mestne občine temu primerno ukrepale.Ob dnevu spomina na mrtve pa letos na pokopališčih ne bo organiziranih aktivnosti. Polaganje vencev bodo župani izvedli z upoštevanjem omejitve zbiranja na največ šest ljudi in brez spremljajočih prireditev. Občane so pozvali, naj obiske grobov opravijo že v naslednjih dneh in se s tem izognejo ustvarjanju gneče med prazniki.V združenju mestnih občin pa so opozorili tudi na socialne posledice epidemije. »V primeru daljšega zaprtja osnovnih šol mestne občine kot njihove ustanoviteljice pričakujejo, da bodo te zagotavljale prehrano za vse upravičence do subvencioniranih šolskih kosil, same pa bodo priskočile na pomoč z organizacijo načina prevzema ali dostave hrane,« so zapisali.Hkrati pa od države pričakujejo, da bodo ob morebitnem daljšem zaprtju šol pokrila strošek šolske prehrane socialno ranljivim učencem.Občane so pozvali tudi k doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.