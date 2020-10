Od Soče do Dragonje užitki za vse leto (FOTO)

V Dolini Soče je na območju Bovca, Kobarida, Tolmina in Kanala mogoče obiskati kar nekaj skritih kotičkov, nekatere tudi v okviru Festivala pohodništva, ki traja še do 18. oktobra. V parku so urejene krožna pohodniška pot z razglediščem na Kanal, gorskokolesarska proga in forma viva. »V sklopu festivala smo poskrbeli za več kot 30 organiziranih pohodov, nekateri so klasični, nekateri kolesarski. Vse, ki jih zanima pestra jesen v dolini Soče, lahko program preverijo na spletni strani www.soca-valley.com,« nam je povedala Damjana Munih Kacafura iz Turizma Dolina Soče.Vreden obiska je denimo Šunikov vodni gaj na Bovškem, ...