Od sobote velika sprememba ob obisku trgovine, bencinskega servisa ...

Ob koncu lanskega leta so poslanci sprejeli novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero v slovenski pravni red uvajajo štiri evropske direktive. Prenovljeni zakon med drugim uvaja nova pravila o izdajanju računov – po novem kupcu ne bo treba več obvezno izstaviti računa v papirnati obliki, razen v primeru, da ga bo ta zahteval.

Od sobote, 22. januarja, se tako ukinjata obvezno tiskanje in izročanje papirnatih računov. Pri nakupu v trgovinah, na bencinskih servisih ali ob obisku ostalih storitvenih dejavnosti bo zadostoval digitalni račun. Tudi pri tem računu bo potrošnik vedel, da je bil ta izdan, kaj vse je kupil in za kakšno ceno, zagotavljajo pristojni.

Še nekaj novosti z novelo

Novela uvaja tudi nekatere poenostavitve za davčne zavezance in davčni organ. »Uvaja se pravica davčnih zavezancev do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil brez izpustov ogljikovega dioksida za poslovno rabo. Ob tem poudarjamo, da mora podjetje v delu, ko se vozilo uporablja za zasebne namene, obračunati DDV. Ukinja se obveznost identifikacije za namene DDV za davčnega zavezanca brez sedeža v Sloveniji, kadar ta opravlja le dobave, za katere mora DDV plačati prejemnik blaga ali storitev. Za davčne zavezance, ki prvič predlagajo obračun DDV, se ukinja tudi obveznost predložitve dodatne dokumentacije k obračunu, kar predstavlja poenostavitev za zavezance. Ukinja se tudi prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, ki je bil do zdaj v višini 7.500 evrov letnega katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva,« so pojasnili na ministrstvu.

Sprememba prinaša novosti tudi na področju skupnih obrambnih prizadevanj EU. Med drugim se bodo 1. julija izenačila pravila pri oprostitvi plačila DDV, ki že veljajo za oborožene sile pogodbenic Nata. Z učinkom za nazaj, od 1. januarja preteklega leta, pa se oprošča tudi plačilo DDV za uvoz in nabave blaga ter storitev, ki jih v Sloveniji opravijo organi EU, v primeru, da so blago in storitve namenjeni brezplačni razdelitvi državam članicam za odzivanje na pandemijo covida 19.