Od sobote v Sloveniji visoka stopnja ogroženosti

Za celotno ozemlje Slovenije od sobote velja visoka stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije z afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih v sosednjih državah. Sklep je izdal v. d. generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Jernej Drofenik.



S tem se bo od sobote morali izvajati nujni ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih: prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije, intenzivni odstrel divjih prašičev, prepoved in omejitev krmljenja na krmiščih, biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom in ustrezno ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči.



Z visoko stopnjo ogroženosti v Sloveniji je tako predviden tudi izredni odstrel divjih prašičev. Upravljavci lovišč bodo morali njihovo številčnost zmanjšati na minimum, da bi bil vpliv afriške prašičje kuge ob pojavu v Sloveniji čim manjši, hkrati pa bi lažje izkoreninili bolezen.



Tako določa zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki ga je državni zbor potrdil sredi lanskega decembra.

