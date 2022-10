Od smrkanja v studiu do zamašenega nosu: vse to so opazili gledalci (FOTO)

Soočenje vseh prijavljenih uradnih kandidatov za predsednika republike. Na Prvem programu Televizije Slovenija se sooča vseh sedem kandidatk in kandidatov za predsednico oziroma predsednika republike: Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič, Sabina Senčar. Soočenje je vodila Erika Žnidaršič, ki je v udarni rdeči obleki po mnenju gledalcev močno prevzela vajeti in goste vodila skozi oddajo.

Na soočenju, ki je trajalo skoraj dve uri so se dotaknili ključnih tem. Od politične odvisnosti kandidatov, premženjskega stanja kandidatov pa do plačevanja davkov in stanja v medijih. Ostro gledalčevo oko in uho pa je opazilo marsikaj. Za odlično voditeljico so tokrat označili Žnidaršičevo, obregnili so se ob kanditate in zaznali smrkanje med oddajo v živo.

FOTO: Rtv