Od sejma do zimskih radosti: Tuhinjska dolina z novimi turističnimi priložnostmi

Na minulem sejmu Alpe-Adria se je predstavilo Turistično društvo Tuhinjska dolina. Predstavnik društva Egist Zagoričnik pravi, da je sejem presegel pričakovanja, saj so v štirih dneh zainteresiranim (od organizatorjev izletov, upokojenskih društev, popotniških skupin do družin) razdelili ogromno promocijskega materiala.

»Obiskali so nas mnogi pomembni ljudje, novinarji in promotorji, tako da smo dober glas prav zares ponesli v deveto vas. Z velikim uspehom smo s Termami Snovik promovirali Tuhinjsko dolino, Terme Snovik, Kamnik in LAS Srce Slovenije. Največja uspešnica je bila zloženka Tuhinjska dolina, v katero smo zataknili vse oglaševalce, ki so prispevali svoje oglase, ter tako dajali naš promocijski material v ličnem svežnju. Navezali smo veliko stikov, nadejamo se tudi plodnih poslovnih odnosov, tako za naše društvo kot za Tuhinjsko dolino, Kamnik in LAS Srce Slovenije.«

V času zimskih počitnic in med vikendi bo drsališče odprto od 11. do 19. ure, med tednom pa od 16. do 19. ure.

Zagoričnik pravi, da so minili sreče in slave časi: »Takrat smo na vsakem ribniku lahko drsali vso zimo, vsak Slovenec se je vsaj enkrat na zimo sprehodil do otoka na Bledu, vinarji pa so pripravljali ledeno vino.«

Dodaja, da bodo kmalu zimske počitnice, in zelo verjetno je, da za zimske radosti ne bo prav veliko priložnosti: »Zato smo v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik poskrbeli, da ne bo treba prav daleč, samo do bližnjega Snovika.« Minuli četrtek je Turistično društvo Tuhinjska dolina v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik odprlo vrata drsališča.

Drsališče v Snoviku bo odprto do 2. marca. FOTO: Td Tuhinjska Dolina

Do 2. marca se bodo v njem zvrstili številni dogodki, od šole drsanja, tematskih glasbenih dni do druženja s Palčkom Snovičkom, 15. februarja bo vseslovenski hokejski turnir za pokal Snovika, 1. marca pa bo še pustovanje z lepimi družinskimi nagradami za najboljše maske. V času zimskih počitnic in med vikendi bo drsališče odprto od 11. do 19. ure, med tednom pa od 16. do 19. ure. Če je narava trenutno skopa, lahko vsaj turistično društvo otrokom v času zimskih počitnic ponudi nekaj tega, kar smo nekoč poznali kot zimske radosti. »Tu pridemo do tistega bistvenega – poslanstva,« poudarja Zagoričnik.

Tekmovanje v ribanju hrena je del velikonočnega sejma v Snoviku. Foto: Primož Hieng

»TD Tuhinjska dolina, kot ga poznate, skrbi za etnološko in rokodelsko zgodovino, da stari običaji ne zamrejo – ne samo zaradi nostalgije in privabljanja turistov, ampak tudi ker spoznavamo, da so stari običaji veliko bolj v harmoniji z naravo kot današnja plastična družba.«

Letos se bo v organizaciji TD Tuhinjska dolina zvrstilo veliko prireditev. Kmalu po zaprtju drsališča bodo pripravili Velikonočni sejem, ki vsako leto privabi ponudnike jedi za velikonočne praznike, ponudili bodo mesnine, šunke, klobase, potice in druge sladke dobrote, kruh, okrasne izdelke in še kaj. Tudi letos bodo pripravili tekmovanje v ribanju hrena.