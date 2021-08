Od pravnice do stevardese v Dubaju

Danes diplomirana pravnica, že jutri na letalu prestižne letalske družbe iz Dubaja kot stevardesa. Tako na kratko bi lahko strnili zgodbo 26-letne Hane Brvar iz Zagorja ob Savi. Službo stevardese dojema kot avanturo življenja. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIVSeveda se vse skupaj ni zgodilo v enem dnevu, ampak v nekaj mesecih, saj je bilo treba še pred odhodom v Dubaj opraviti zahteven kandidacijski postopek in nato še številna izobraževanja. Brvarjeva se še živo spominja začetnih dni razmišljanja o tem, kako bi postala stevardesa. »Za to, da me je pot zanesla v Dubaj, je večinoma kriva mami,&l...