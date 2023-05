Od ponedeljka novi varnostni ukrepi na slovenskih šolah, razlog pa ...

Od jutri, ponedeljka, bodo starši in otroci v okolici šol lahko pogosteje videli policiste. Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se v luči tragičnih dogodkov v Srbiji s policisti danes dogovorili, da bo v okolici slovenskih šol začasno povečana navzočnost policije. Policisti so pripravljeni na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja tveganja za morebitne pojave nasilja.

Gre za začasni varnostni ukrep v šolah, saj na elektronske naslove šol in učiteljev prihaja vse več groženj in sporočil z grozilno vsebino, je poročal TV Slovenija. Med drugim so pretekli teden grozili ravnateljici OŠ Trbovlje.

Stopnja potencialne nevarnosti v Sloveniji, da bi se zgodilo najhuje, je narasla, je za televizijo dejal policist.

Kako dolgo bo ta ukrep trajal, ni jasno, veljal pa bo, dokler bo obstajala resna grožnja.

»Nasilje v šolah je mogoče pomembno zmanjšati z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, torej z vzpostavljanjem dobrega počutja in klime v vzgojno-izobraževalnih zavodih. To pomeni polno vključenost otrok v vzgojno-izobraževalni proces in v dejavnosti, ki jih otroci oziroma učenci doživljajo kot smiselne in se v njih počutijo varne, sprejete in vključene,« je objavljeno na spletni strani ministrstva.