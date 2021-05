Od ponedeljka cepljenje za vse!

Več bo cepljenih, lepše poletje nas čaka. FOTO: Leon Vidic

Bodimo odgovorni do sebe in drugih. Cepimo se in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje.

Praznik za naše zdravje

In kaj o novoodkritih okužbah pravi najnovejša statistika? V Sloveniji so v sredo ob opravljenih 4228 PCR-testih potrdili 774 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 551 covidnih bolnikov, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 139. V sredo so v bolnišnicah umrli trije covidni bolniki. Minister Poklukar pravi, da so prav enote intenzivne terapije še vedno zelo obremenjene, zaradi česar v zdravstvu težko sproščajo vse zdravstvene programe na način, kot bi si želeli, da bi polno delovali.

Od začetka epidemije so v največji slovenski bolnišnici v UKC Ljubljana obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, povezanim s covidom-19. Največ jih je zbolelo v drugem valu epidemije, v tretjem bistveno manj. Izhod zdravljenja je za otroke ugoden, vnetje so pri vseh zavrli, noben otrok ni zbolel dvakrat. Kot so še zapisali na spletni strani UKC Ljubljana, pri tistih, ki jih spremljajo šest mesecev ali dlje, za zdaj niso ugotovili težjih dolgoročnih okvar notranjih organov.

Pri cepljenju proti trenutno najbolj osovraženi bolezni na svetu, covidu-19, bomo v ponedeljek v Sloveniji postavili nov mejnik. Takrat bo namreč, kot je včeraj dopoldne prvi sporočil premier, »steklo cepljenje tudi vseh odraslih pod 50 let. Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih. Cepimo se in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje.«Podrobnosti je pozneje na redni vladni tiskovni konferenci pojasnil minister za zdravje. Razložil je, da se prebivalci Slovenije lahko že prijavljajo za cepljenje proti covidu-19 na centralnem portalu na naslovu https://zvem.ezdrav.si/cepljenje. Pri tem je dobro poudariti naslednje: tistim, ki so se že prijavili pri osebnem zdravniku ali v cepilnem centru, se prek nove aplikacije ni treba prijavljati. Prav tako za prijavo ne potrebujemo digitalnega potrdila.Po besedah Poklukarja želijo možnost prijave in cepljenja omogočiti čim širšemu krogu ljudi. Ob prijavi na portalu je treba vnesti enotno matično številko, številko zdravstvenega zavarovanja in številko mobilnega telefona, po izbiri tudi naslov elektronske pošte. Posamezniki sicer ne bodo mogli izbirati cepilnega centra, saj je to določeno glede na mesto izbranega zdravnika.Tisti brez izbranega osebnega zdravnika bodo po besedah ministra ob prijavi določeni v cepilni center po občini prebivališča. Tisti, ki nimajo prebivališča, pa po občini delodajalca. Prednostni kriteriji pacienta, ki vplivajo na razporeditev, pa se bodo določali na podlagi podatkov iz centralnega registra podatkov o pacientih, na podlagi zdravnikove potrditve ali na podlagi vpisa s strani zdravstvenega delavca. Oziroma, kot je izpostavil minister, bodo od ponedeljka imeli cepilni centri možnost cepiti tudi mlajše od 50 let, še naprej pa bodo obstajale prioritetne skupine. Ljudje iz teh skupin bodo imeli še naprej prednost. O terminu cepljenja bo osebo obvestil cepilni center prek SMS-sporočila.»Vse prebivalce prosim za potrpežljivost in sodelovanje. Da še naprej upoštevamo ukrepe za zaščito in da se cepimo. Bistveno je, da se najprej prijavimo in nato pristopimo k samemu cepljenju, ko smo nanj poklicani. Prosim za sodelovanje in pomoč v tej zadnji, pa vendar enako pomembni etapi, kot so bile vse dosedanje v epidemiji,« je vse državljane še pozval Poklukar, ki je včeraj obiskal tudi cepilni center Bled.»Povedati moram, da so v tem cepilnem centru danes poklicali in bodo precepili 7 odstotkov prebivalcev. Vesel sem dogodka, kajti to je praznik za naše zdravje in vse občane tamkajšnjih lokalnih skupnosti. Na ta način s širokim dostopom do zdravja in uveljavljanja zdravja bomo lahko v prihodnjih tednih tudi širše odpirali družbo, sproščali gospodarske dejavnosti, in tega se na Bledu ter v okolici še posebno zavedajo, saj so od turizma močno odvisna regija,« pravi minister. In vse tiste, ki poznajo soseda, sorodnika ali kogar koli, ki iz katerega koli razloga ne more na cepljenje ali se ne more zanj odločiti, prosi, naj mu pomagajo s prijavo.»Pomagajte sočloveku in vsem nam, da se čim prej precepimo in premagamo virus. Cepljenje je največji, najzahtevnejši in najpomembnejši projekt našega časa, ne samo v Sloveniji, temveč po vsem svetu.« Vse podrobnosti o prijavi na cepljenje objavljamo tudi na naši spletni strani www.slovenskenovice.si, kjer lahko sledite aktualnim informacijam.