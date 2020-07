Od polnoči veljajo nova pravila ob vstopu v Slovenijo

Vlada je namreč na torkovi večerni dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid 19 na mejnih prehodih.



Po novem bodo odločbe o karanteni tistim, ki prihajajo iz držav, ki niso na zelenem seznamu, na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik vročali le med 6. in 22. uro. Izjema je le mejni prehod Obrežje, kjer bodo ti uslužbenci 24 ur in bodo odločbe o karanteni vročali neprekinjeno. Izjema je Obrežje Še naprej bodo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem odloku, lahko vstopale v Slovenijo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:

– Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško,

– Pince na meji z Madžarsko in

– mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).



Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji. Kaj šteje kot dokazilo: Vlada je tudi natančneje določila dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo (države na rdečem seznamu). Kot dokazila štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo.



Sprememba je doletela tudi dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju, ki po novem lahko vstopajo v Slovenijo brez testa na novi koronavirus.