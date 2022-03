Od Pekovih ne gre nihče lačen

Večno zvestobo sta si Marija in Stanko Forčič obljubila na Sveti Gori nad Novo Gorico. Marija oziroma Marica, kot ji pravijo domači in prijatelji, se je rodila pred 74 leti pri Drejčkovih v Klancu pri Komnu. Delala je kot natakarica in prodajalka v nekdanji Preskrbi. Stanko bo kmalu praznoval 88. rojstni dan. Večino svojega življenja je opravljal delo poklicnega šoferja v podjetju Aluminij Komen. Imata tri hčere, v veliko veselje so jima trije vnuki in dve vnukinji.

Stanko je ob božiču podaril vejico kraškega brinja, ob veliki noči pa vejico oljke.

Stanko je prepotoval vse republike nekdanje Jugoslavije po dolgem in počez, niti druge države Evrope mu niso neznane. Še danes z velikim veseljem sede v svoj stari opel in se odpelje na Gorenjsko, Štajersko, Dolenjsko. Obišče vse sorodnike in stare prijatelje. Zelo rad potrka na vrata nekdanjih sošolcev s poklicne šole v Mariboru. Ob božiču jim med drugim nese v dar vejico kraškega brinja, ob veliki noči pa vejico oljke. Da je pri svojih letih še vedno pri močeh, vsekakor pripomore vsakodnevna večkilometrska hoja po kraški gmajni.

Marici pa dolge vožnje niso ravno povšeči, raje je doma in kaj dobrega skuha ali speče. Vsak dan, še toliko bolj pa ob rojstnih dnevih družinskih članov in ob praznikih, iz njene kuhinje prijetno diši. Od Pekovih, kot jim pravijo, ne gre nikoli nihče lačen, ne žejen. Žal koronski časi niso dopuščali, da bi Marica in Stanko obletnico praznovala z vsemi svojimi dragimi, s sorodniki in prijatelji, spomin na ta dan sta zaznamovala le z manjšim slavjem v okviru ožje družine, a kljub temu ni bilo nič manj prisrčno. Upata, da prihajajo prijaznejši časi, ki bodo dopuščali več druženja, in da bosta lahko ta dogodek delila z vsemi, ki jih imata rada. Za vse lepo in dobro, kar jima je prineslo življenje, se bosta zahvalila s sveto mašo.