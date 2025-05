Od nedelje višja trošarina na pivo: »Ti davki niso več normalni«

Vlada namerava s 1. junijem zvišati trošarine za pivo, in to kar za sedem odstotkov, kar pa ni na noge spravilo le državljanov, temveč predvsem pivovarje. Ti opozarjajo, da bi lahko omenjeni dvig marsikatero pivovarno pahnil v rdeče številke in na koncu potopil.

Direktorica GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc je poudarila, da je bilo za gospodarstvo v zadnjem obdobju sprejetih 11 novih finančnih bremen, višja trošarina na pivo pa je nov udarec za dejavnost pivovarstva.

Slovensko pivovarstvo po njenih besedah v državni proračun prispeva 290 milijonov evrov, od tega na podlagi trošarine 90 milijonov evrov. Ob tem vsako delovno mesto v sektorju pomeni šest delovnih mest v drugih panogah, tako da skupaj zagotavlja več kot 8000 delovnih mest.

Kot je še povedala Zagorčeva, je v Sloveniji k plačilu trošarine zavezanih 94 pivovarn, od katerih je ena večja, in sicer Pivovarna Laško Union, ostale pa so kraft pivovarne, na katere sta vezana tudi gostinstvo in turizem. Višje trošarine na pivo bodo imele negativne posledice tudi na ti dve panogi, je posvarila.

Trošarine že zdaj med najvišjimi v EU

Predsednik Združenja slovenskih pivovarn in predstavnik pivovarne Reservoir Dog Andrej Sluga je podčrtal, da osnovni problem ni zvišanje trošarine, temveč dejstvo, da je ta že zdaj med višjimi v EU. Kot je bilo mogoče slišati danes, je 70 odstotkov višja od trošarine v Italiji, 140 odstotkov višja od tiste na Hrvaškem, 150 odstotkov višja kot v Avstriji in 180 odstotkov višja kot na Madžarskem.

»Ti davki niso več normalni,« je nadaljeval Igor Lazar (Pivovarna LOO-BLAH-NAH). »Mi smo res izžeti, kolikor se da. Tukaj ni več prostora za nove davke,« je dejal in dodal, da je Slovenija preveč obdavčena na vseh področjih. Po njegovih besedah so posledica tega tudi visoke cene piva v lokalih, ki so že na ravni Avstrije, Italije, pri čemer pa imajo v tujini v gostinstvu štirikratne marže, v Sloveniji pa komaj dvakratne, kar da je premalo za gostinstvo.

»To je sramota vseh sramot,« pa je ukrep vlade komentiral Luka Rojnik (pivovarna Green Gold Brewing).

Minister Boštjančič: Iskali smo kompromis

Vlada sicer z dvigom trošarin na alkoholne pijače, predvsem pivo, po pojasnilih ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Ruper zasleduje predvsem cilje zdravstvene politike. Alkohol je namreč eden ključnih javnozdravstvenih problemov, sta izpostavila. Sedemodstotni dvig je po Boštjančičevih besedah kompromis.

Strateški svet za zdravje je namreč sprva predlagal spremembo višine trošarin na alkohol in alkoholne pijače v višini uskladitve z inflacijo, in sicer od zadnje spremembe trošarine, kar bi pomenilo zvišanje v višini 25,7 odstotka.

»Iskali smo kompromis med pričakovanji zdravstvene stroke in pričakovanji gospodarstva. Nihče ni zadovoljen, ampak običajno je tako pri kompromisih,« je izpostavil minister Boštjančič.

Ob trenutnih cenah piva na trgu se bo cena 0,5 litra piva, če ta vsebuje pet odstotkov volumenskega alkohola, zvišala za 2,6 centa. Za male pivovarje se bo torej zvišala za manj, natančneje 1,3 centa. Vse ob predpostavki, da se sprememba trošarine prenese v končno ceno piva in se ostale sestavine cene piva ne spremenijo, je še dejal minister.

Slovenija v vrhu po porabi alkohola

Po oceni finančnega ministrstva bi zvišanje trošarine za vse male proizvajalce piva pomenilo 67.000 evrov dodatne trošarine na leto, kar je v povprečju približno 700 evrov na malega proizvajalca piva na leto. Odločitev, ali se bo sprememba trošarine odrazila v končni ceni piva in prenesla na potrošnika, je prepuščena proizvajalcem in trgovcem.

»Alkohol je eden od vodilnih dejavnikov za breme bolezni, za absentizem, za prezgodnjo smrtnost, povezan je z več kot 200 bolezenskimi stanji, med katerimi so tudi številne vrste raka, bolezni jeter, duševne motnje, je tudi pomemben dejavnik tveganja za poškodbe, vključno s prometnimi nesrečami in delovnimi nesrečami, prav tako tudi s samomori in nasiljem,« pa je dejala ministrica za zdravje in dodala, da se Slovenija uvršča med države, ki imajo eno najvišjih porab alkohola.

