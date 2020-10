Od lesenih partizank do zložljivih smuči

Le redko katero slovensko podjetje se lahko pohvali s tem, da je vtisnilo neizbrisen svetovni pečat tako z izdelki in blagovno znamko kot z revolucionarnimi inovacijami. Še manj je takih, ki so izdelovala že skoraj vse, od šivanke do lokomotive.Mednje vsekakor spada begunjsko lesarsko podjetje Elan, ki je v 75-letni zgodovini s smučmi krojilo tehnike smučanja, z najboljšimi smučarji dosegalo vrhunske športne rezultate, s svojo proizvodnjo pa predstavljalo vrh smučarske industrije. Novi prijemiNa nedavni proslavi visokega jubileja v begunjskem tovarniškem muzeju, kjer lahko vidiš, da so v Elanu nekdaj delali vse, od teniških ...