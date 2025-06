Trubarjeva cesta je najbolj multikulturna ulica v Ljubljani, številni so prepričani, da je ena najlepših, če ne celo najlepša, ker ima tisto nekaj, dušo, če hočete, v soboto pa je bila kljub visokim temperaturam tudi najbolj oblegana, od jutra do večera je bila v znamenju ulične zabave. Iniciativa Trubarjeva na dlani in Center Rog, kjer je potekal dan soseda, sta od jutra – od osmih, če smo povsem natančni, ko so se pred Rogom razgibali z jogo – pa do večera s programom za vse generacije vabila mlado in staro. Za nove pričeske je poskrbel Stevo, in to kar na ulici. Trubarjeva cesta tujce spo...