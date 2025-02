Od intimnega perila do večerne toalete (FOTO)

Ob razstavi o nekdanji oblačilni kulturi Ljubljančanov Od korzeta do žaketa, ki si jo v Mestnem muzeju Ljubljana lahko ogledamo še do 23. februarja 2025, je pravkar izšel StaroMODNI besednjak. Gre za leksikon o modi in kulturi oblačenja Ljubljančanov in Ljubljančank med letoma 1850 in 1950.

V njem se zvrstijo znani in manj znani izrazi za vsakdanja in praznična oblačila, pa tudi splošni pojmi iz oblačilne mode in kulture. Podkrepljeni so z bogatim slikovnim gradivom. Urednici in avtorici gesel sta poleg drugih Mojca Ferle in Irena Žmuc.

Razstava o nekdanji oblačilni kulturi Ljubljančanov bo na ogled še do nedelje, 23. februarja. FOTO: Blaž Gutman

Do zdaj le prevodi

»Cilj priprave besednjaka modnih izrazov je bil predstaviti številne in zanimive oblačilne kose iz zbirke, ki sicer niso bili vključeni na razstavo, a so pomembni pričevalci videza Ljubljančanov iz preteklosti. Od začetka smo razvijali idejo o besednjaku, kjer bi ob predmetih ubesedili razlago, kratek zgodovinski razvoj, dodali kakšno zanimivost ipd. K temu nas je spodbudilo tudi dejstvo, da je večina enciklopedij in leksikonov, ki govorijo o modi in kulturi oblačenja, prevodov tujih avtorjev,« je ob izidu povedala Mojca Ferle, glavna urednica leksikona, avtorica razstave in kustosinja ter skrbnica oblačilne zbirke v Mestnem muzeju.

Naslovnica StaroMODNEGA besednjaka FOTO: Arhiv MGML

Za pripravo geselnika je bila osnova obsežna zbirka oblačil in oblačilnih dodatkov v Mestnem muzeju Ljubljana. Ta je začela nastajati že v 50. letih 20. stoletja, v zadnjih treh desetletjih pa je bila osredotočena na oblačilni videz Ljubljančanov od sredine 19. pa do sredine 20. stoletja. V zbirki hranijo najintimnejše osebno perilo pa tudi prestižne večerne toalete. Konec leta 2023 je obsegala okoli 4500 enot, a na razstavi je predstavljena le desetina. Njena vrednost je predvsem v pestrosti in zgodbah, ki jih razkrivajo kustosi.

Na 128 straneh

Kaj nam prinaša StaroMODNI besednjak? Mojca Ferle odgovarja: »Glavnina pojmov bralcu odstira pogled na obdobje, ko plemstvo uradno ni več obstajalo, intenzivno pa se je oblikovalo meščanstvo, ki se je skušalo zgledovati po plemstvu in njegovi imenitnosti. Vzpon je meščanstvo pri nas doživljalo od zgodnjega 19. stoletja, se proti koncu stoletja oblikovalo v vodilno družbeno plast in doživelo zaton v izteku prve polovice 20. stoletja. Meščanski življenjski slog se je v veliki meri predstavljal z oblačilnim videzom.«

Za pripravo geselnika je bila osnova obsežna zbirka oblačil in oblačilnih dodatkov v Mestnem muzeju Ljubljana. FOTO: Blaž Gutman

Klobuki in klobučki FOTO: Blaž Gutman

Cilj je bil predstaviti oblačilne kose, ki so pomembni pričevalci videza Ljubljančanov iz preteklosti.

Na 128 straneh je okoli 270 slik predmetov in gesel; v nekaterih so prepleteni izsledki kustosov različnih strok – arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije. Večina podatkov je povzeta iz obstoječe literature, delno so zapisi plod lastnega raziskovalnega dela. Z dodanimi zgodbami ljudi, njihovih pričevanj in literarnimi zapisi so gesla postavljena v kontekst, ki želi poustvariti vzdušje in razmere zgodovinskega časa ter osvetliti vsakokratno družbeno stvarnost.

Kreacija, ki jo je navdihnil balet Enigma Gallus, za modno revijo na Borštnikovem srečanju 1991. FOTO: Franci Virant

V besednjaku bralec najde še nekaj splošnih pojmov iz sveta mode in oblačilne kulture, ki so danes širši javnosti malo znani in izginjajo iz besedišča. Seznam uporabljenih virov in literature na koncu besednjaka bralcu ponuja nove možnosti raziskovanja. Leksikon bo za modno-zgodovinske zanesenjake tudi po koncu razstave Od korzeta do žaketa na voljo v muzejski trgovini.

Še donacija

Ta konec tedna bo modna oblikovalka Mojca Makuc z donacijo obogatila oblačilno zbirko Mestnega muzeja Ljubljana. Razstava se ta konec tedna zaokrožuje z dvema dogodkoma, posvečenima trajnostnim izbiram in modni zgodovini. V petek bo v Mestnem muzeju Ljubljana potekala izmenjevalnica oblačil, slavnostni zaključek razstave pa bo v soboto, ko bo Tanja Devetak, izredna profesorica za področje oblikovanja oblačil in tekstilij, gostila slovensko modno oblikovalko, ki bo ob tej priložnosti muzeju podarila izbrane modne kose s svojih odmevnih modnih revij in razstav.

Bralcu se odstira pogled na obdobje, ko plemstvo uradno ni več obstajalo, intenzivno pa se je oblikovalo meščanstvo. FOTO: Blaž Gutman

Mojca Makuc je leta 1978 odprla modni atelje z unikatnimi ženskimi oblačili MO na Gregorčičevi ulici 10 v Ljubljani, kjer deluje še danes. Med letoma 1979 in 1991 je ustvarila kolekcije za deset samostojnih modnih revij, prav tako pa je za pomembno modno revijo na Borštnikovem srečanju svojo kostumografijo za TV-balet Enigma Gallus preoblikovala v sodobno modo. Med letoma 1989 in 2011 je oblikovala veliko celostnih oblačilnih podob za različne naročnike. Poleg oblikovanja ženskih oblačil za lastno blagovno znamko je ustvarila tudi številne kostumografije, za nekatere gledališke predstave v režiji Aleša Jana in Iztoka Toryja pa tudi scenografijo. Je avtorica več razstav.