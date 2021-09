Od igrače za sina do donosnega posla (FOTO)

Damir Zalokar iz Kamnice pri Mariboru je povsem naključno postal mojster unikatnih lesenih supov. Sprva je za svojega sina izdeloval lesene igrače, bolj ko je Lukas odraščal, večje je potreboval. Oče mu jih je še kar ustvarjal, lepega dne se je lotil izdelave lesenega supa. Ko ga je izdelal in ko so ga videli še drugi, pa so se naročila začela kar vrstiti. Vsak je unikaten. Skratka, postal je zvezda svojega poklica, kaj kmalu pa je njegov konjiček prerasel v donosen popoldanski posel izdelovanja edinstvenih supov po naročilu. »Začetek naše zgodbe sega v mlade dni sina Lukasa. Navdušenost...