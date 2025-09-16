Od hmelja do piva v samo dveh urah

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je v okviru projekta Turistična pešpot od hmelja do piva (skrajšano: Od hmelja do piva) prejel trajnostni certifikat Good Travel Seal Platinum; s čimer je postal prvi muzej v Sloveniji, ki je prejel tovrstno mednarodno priznanje. Certifikat je namenjen vsem možnim atrakcijam ter nastanitvenim in gostinskim ponudnikom, ki izpolnjujejo stroge kriterije na področjih okoljske odgovornosti, trajnostnega upravljanja, kakovostne izkušnje obiskovalcev in sodelovanja z lokalnim okoljem.

»To priznanje je brez dvoma pomemben korak pri uresničevanju ciljev zelene preobrazbe slovenskega turizma, hkrati pa prispeva k ugledu trajnostne turistične destinacije Žalec kot zgledne zelene destinacije,« so nadvse ponosni na občini Žalec, ki se je s projektom Od hmelja do piva uspešno prijavila na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer za nadgradnjo turistične infrastrukture oziroma naravnih znamenitosti na turističnih destinacijah.

V muzeju hranijo številne predmete, povezane s hmeljarstvom in pivovarstvom.

Dvourna krožna pešpot obiskovalcem tako ponuja sprehod skozi bogato hmeljarsko in pivovarsko dediščino. Pot poteka skozi številne turistične zanimivosti in ponuja novo, sodobno urejeno turistično infrastrukturo. Projektu, ki ga financirajo EU, država in občina Žalec, je bilo iz načrta za okrevanje in odpornost (javne turistične infrastrukture) odobrenih 350.000 evrov nepovratnih sredstev. »Z dodeljenim trajnostnim znakom se Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije še dodatno utrjuje kot pomembna točka trajnostnega turizma v Sloveniji in ostaja zavezan ustvarjanju avtentičnih doživetij, ki povezujejo tako naravno, kulturno kot tudi gastronomsko dediščino Spodnje Savinjske doline.«

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Spodnji Savinjski dolini, kjer se s tradicijo hmeljarstva in pivovarstva ukvarjajo že od leta 1876, je svoja vrata prvič odprl pred skoraj 16 leti, natančneje novembra 2009, do danes pa si ga je ogledalo že več kot sto tisoč obiskovalcev.

Orodja in pripomočki za obdelavo

Uredili so ga namreč v prenovljeni nekdanji sušilnici hmelja, v stavbi, kjer domuje tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec in je danes pomemben del hmeljarske dejavnosti. Kot pravi žalski župan Janko Kos, je imel sprva bolj kulturno in etnološko vlogo, danes pa se krepi še zlasti turistična.

Muzej se razteza, kot rečeno, v prostorih nekdanje sušilnice hmelja in se razteza v kar štirih nadstropjih. »Obiskovalci v njem spoznavajo, kaj so nekoč jedli tisti, ki so prišli v Savinjsko dolino obirat hmelj, nekoč se jih je v glavni sezoni obiranja zbralo tudi po več tisoč, spoznajo lahko njihove običaje in številne hmeljarske izdelke, pripomočke ter orodja za pridelavo in obdelavo hmelja. Zbirka je nastala tudi s pomočjo družin, ki živijo s hmeljem, njihove dokumentacije, fotografij in spominov, ki jih hranijo, obiranje hmelja pa lahko doživite tudi skozi virtualna očala,« je opisoval župan Kos.

Ponudbo osrednjega ekomuzeja dopolnjujejo vstopno-informacijske točke, ki so v vseh občinah Spodnje Savinjske doline, Braslovčah, Polzeli, Preboldu, Taboru, na Vranskem in v Žalcu. Vsaka se predstavi na svoj način in ponudi tako celostno informacijo o ekomuzeju.